Banken zeigen wachsendes Interesse an Ripple, der XRP-Kurs kennt dagegen seit Wochen nur die Richtung Süden.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ripple intensiviert Kooperationen mit Banken zur Integration von Blockchain-Technologie.

XRP-Kurs zeigt kurzfristig leichte Erholung, bleibt jedoch unter kritischen Widerständen. â³

Technische Analyse deutet auf Konsolidierungsphase und mögliche Kursbewegungen hin. â³

Marktprognosen variieren zwischen neutralen und bullischen Szenarien für XRP. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Ripple treibt seine Pläne für den Einsatz der Blockchain-Technologie im traditionellen Finanzsektor weiter voran und verweist in einem aktuellen Rückblick auf die diesjährige Swell-Konferenz in New York auf das wachsende Interesse institutioneller Investoren am XRP Ledger. Mehr als 1.500 Teilnehmer kamen dabei zusammen, um über die Tokenisierung klassischer Finanzprodukte und internationale Zahlungen sowie neue Einsatzmöglichkeiten digitaler Vermögenswerte zu sprechen.

Dabei setzt Ripple zunehmend auf die Zusammenarbeit mit Banken und anderen Finanzdienstleistern, die Blockchain-Anwendungen in ihre bestehenden Geschäftsmodelle integrieren wollen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der unternehmenseigene Stablecoin RLUSD, der Transaktionen mit einem an den US-Dollar gekoppelten digitalen Vermögenswert ermöglichen soll. Am Krypto-Markt kommt von dieser Entwicklung bislang allerdings wenig an. Der XRP-Kurs ist innerhalb der letzten sieben Tage um 13 Prozent gefallen und notiert aktuell nur noch bei 0,96 US-Dollar. Ob XRP nun einen Boden ausbilden kann, zeigt sich an folgenden Kursmarken:

XRP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden schwankte XRP zwischen einem Tief von 0,9505 US-Dollar und einem Hoch von 0,9742 US-Dollar. Zuletzt schloss der Kurs bei 0,9731 US-Dollar und damit knapp zwei Prozent über dem Schlusskurs des Vortags von 0,9553 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 61,4 Milliarden US-Dollar. Kurzfristig deutet sich damit eine leichte Erholung an.

Auch das Chartbild hellt sich leicht auf. XRP notiert knapp über dem EMA-20 bei 0,9723 US-Dollar, was auf kurzfristige Stärke hindeutet. Zuletzt bildete der Kurs zudem höhere Hochs und höhere Tiefs, ein Zeichen für eine Erholung nach dem vorangegangenen Abverkauf. Erste Unterstützung bietet der Bereich um 0,95 US-Dollar, darunter folgt die Marke bei 0,942 US-Dollar. Nach oben muss XRP zunächst den Widerstand bei 0,974 US-Dollar und anschließend die Marke von 1,00 US-Dollar überwinden. Insgesamt bleibt die Lage neutral mit leichter Aufwärtsneigung.

Der RSI (14) liegt bei 51,8 und sendet damit weder ein Überkauft- noch ein Überverkauft-Signal. Das MACD-Histogramm bewegt sich zwar noch im negativen Bereich, die Balken werden zuletzt aber kürzer. Das deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck nachlässt und sich das Momentum stabilisiert.

Die Bollinger-Bänder liegen derzeit rund 0,07 US-Dollar auseinander, zwischen dem unteren Band bei etwa 0,92 US-Dollar und dem oberen bei rund 0,99 US-Dollar. Das spricht für moderate, aber nicht extreme Schwankungen. Insgesamt befindet sich XRP in einer Konsolidierungsphase. Solange der Kurs nicht nachhaltig über 1,03 US-Dollar ausbricht, bleibt die Unsicherheit am Markt erhöht.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die Prognose für XRP am 17.11.2026 neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 0,950 USD (kurzfristiges Low) und 0,893 USD (Swing‑Low), Widerstände bei 0,974 USD und 1,00 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,00 USD mit erhöhtem Volumen könnte den Weg Richtung 1,05–1,20 USD öffnen, während ein Bruch unter 0,942 USD rasches Abwärtsmomentum bis 0,85–0,92 USD auslösen würde.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,95 und 1,00 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für XRP. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs stabil über dem EMA-20 bei rund 0,97 US-Dollar hält. Ein RSI zwischen 50 und 55 sowie ein Handelsvolumen ohne deutliche Abweichungen stützen derzeit das Bild einer Konsolidierung. Darunter bietet das untere Bollinger-Band bei etwa 0,92 US-Dollar eine weitere Unterstützung. Fällt der Kurs hingegen unter 0,94 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent und setzt eine Rückeroberung der Marke von 1,00 US-Dollar voraus. Gelingt XRP ein Schlusskurs darüber bei erhöhtem Handelsvolumen und steigt der RSI gleichzeitig über 55, rückt zunächst die psychologische Marke von 1,05 US-Dollar in den Fokus. Bestätigt sich anschließend eine Serie höherer Hochs und Tiefs, wäre der Weg in Richtung 1,20 US-Dollar frei. Dort wartet allerdings das Fibonacci-Level bei rund 1,17 US-Dollar als mittelfristiger Widerstand. Fällt der Kurs dagegen unter 0,96 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Bärisches Sezenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt eine stärkere Korrektur derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Kritisch würde es, wenn XRP die Unterstützung bei 0,94 US-Dollar mit steigendem Verkaufsvolumen bricht, der RSI unter 45 rutscht und der Kurs zudem stabil unter dem EMA-20 schließt. In diesem Fall könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den Kurs in Richtung des Vorwochentiefs bei 0,89 US-Dollar drücken. Im schlimmsten Fall wäre sogar ein Rückgang bis auf 0,85 US-Dollar möglich. Ein Anstieg über 1,00 US-Dollar würde das bärische Szenario dagegen entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.