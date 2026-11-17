Ein Kabinettstermin zur Krypto-Haltefrist im Dezember sorgt für neue Unruhe unter Krypto-Anlegern. Der alte Zeitplan ist aber kaum noch zu halten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bundesregierung plant am 9. Dezember eine Entscheidung zur Krypto-Steuerreform.

Ehemaliger Bundestagsabgeordneter Frank Schäffler äußert sich zu den möglichen Zeitrahmen. â³

Kritische Stimmen aus der Unionsfraktion könnten den Gesetzentwurf gefährden. â³

Steuerfreie Gewinne aus Kryptowährungen bleiben bis zur Reform weiterhin bestehen.

Die geplante Abschaffung der einjährigen Haltefrist für Bitcoin und andere Kryptowährungen wird offenbar doch noch in diesem Jahr Thema im Bundestag. Nachdem es zuletzt hieß, die Bundesregierung habe das umstrittene Vorhaben vorerst verschoben, deutet eine neue Kabinettplanung auf einen weiteren Anlauf hin. Gegenüber BTC-ECHO erklärt der ehemalige Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler, wann Anleger mit einer Entscheidung rechnen können.

Gesetzentwurf soll am 9. Dezember ins Kabinett

Aus einer neuen Kabinettzeitplanung, die BTC-ECHO vorliegt, geht hervor, dass sich die Bundesregierung am 9. Dezember mit dem “Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Besteuerung bestimmter Krypto-Werte im Privatvermögen” beschäftigen will. Dieser steht dabei auf der regulären Tagesordnung, was für Schäffler eine Bestätigung dafür ist, dass der Termin “aufgeschoben und nicht aufgehoben ist”.

Mein neuer Musterbrief



Betreff: Kabinettsbeschluss am 9. Dezember: Bitte stoppen Sie die Abschaffung der Haltefrist für Bitcoin- und Kryptowerte



Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name des Abgeordneten],



ich wende mich als Bürgerin/Bürger aus Ihrem Wahlkreis [Wahlkreis] an Sie. Nach… — Frank Schäffler (@f_schaeffler) November 17, 2026

Dass der Entwurf dabei zur Beratung vorgesehen ist, zeige, dass innerhalb der Koalition weiterhin Gesprächsbedarf bestehe. Auch ein vollständiges Scheitern hält der frühere FDP-Politiker weiterhin für möglich. Immerhin hat sich die Unionsfraktion bereits kritisch zu dem Gesetzentwurf geäußert und der Koalitionsvertrag sieht keine Steuererhöhungen vor.

Verzögerung bis Mitte 2027

Mit einer schnellen Umsetzung rechnet Schäffler deshalb auch nicht mehr und der ursprünglich angestrebte Termin am 1. April 2027 sei angesichts des parlamentarischen Verfahrens kaum noch einzuhalten. Nach einem möglichen Kabinettsbeschluss müsste sich erst der Bundesrat mit dem Gesetzesentwurf befassen, bevor dieser im Bundestag beraten und verabschiedet werden kann. Anschließend müsste erneut die Länderkammer zustimmen. Dementsprechend hält Schäffler ein Inkrafttreten zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2027 für wesentlich realistischer als den Zeitplan bis April. Bis dahin bleiben Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.