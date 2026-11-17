Die Intercontinental Exchange, Mutterkonzern der New Yorker Börse, erwägt den Betrieb eines eigenen Validators im Solana-Netzwerk. Das sagte Hester Serafini, Präsidentin von ICE Clear Europe, auf der Konferenz Solana Breakpoint in London.
Ob ICE auch als Validator für Solana einsteigt, ist noch offen, aktuell werde das lediglich geprüft, so Serafini. Der alternative Handelsplatz der NYSE sei bereits darauf eingerichtet, auf Solana ausgegebene Token anzunehmen. Auch ICE Digital Trust, die Verwahrstelle des Konzerns für institutionelle Kunden, unterstütze Solana bereits.
Nicht der erste Anlauf dieser Art
Bereits im August nannte Circle den Konzern als einen der Gründungsvalidatoren seiner Blockchain Arc, die im September an den Start ging. Bei Arc ist der Kreis der Validatoren beschränkt, bei Solana kann jeder mitmachen, der die technischen Anforderungen erfüllt. Für ICE wäre es also der Schritt in ein offenes Netzwerk.
Ein Validator verarbeitet Transaktionen und beteiligt sich an der Konsensfindung. Einfluss auf die Ausgabe von Token oder gar auf die Abwicklung bei der NYSE ergibt sich daraus nicht.
Offen bleibt damit auch, welche Blockchain die geplante Plattform für tokenisierte Wertpapiere am Ende nutzen wird. Erst vergangene Woche hatte der Konzern mitgeteilt, dass Avalanche die Abwicklung übernehmen soll.