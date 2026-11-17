Der Konzern hinter der New Yorker Börse prüft, selbst Teil eines öffentlichen Blockchain-Netzwerks zu werden. Eine Zusage ist das noch nicht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Intercontinental Exchange prüft die Möglichkeit, Validator im Solana-Netzwerk zu werden. â³

Der alternative Handelsplatz der NYSE ist bereits auf Solana-Token eingerichtet. â³

ICE Digital Trust unterstützt Solana für institutionelle Kunden.

Unklar bleibt, welche Blockchain für die geplante Plattform für tokenisierte Wertpapiere genutzt wird. â³

Die Intercontinental Exchange, Mutterkonzern der New Yorker Börse, erwägt den Betrieb eines eigenen Validators im Solana-Netzwerk. Das sagte Hester Serafini, Präsidentin von ICE Clear Europe, auf der Konferenz Solana Breakpoint in London.

Ob ICE auch als Validator für Solana einsteigt, ist noch offen, aktuell werde das lediglich geprüft, so Serafini. Der alternative Handelsplatz der NYSE sei bereits darauf eingerichtet, auf Solana ausgegebene Token anzunehmen. Auch ICE Digital Trust, die Verwahrstelle des Konzerns für institutionelle Kunden, unterstütze Solana bereits.

"This New York Stock Exchange ATS is already set up to accept tokens minted on Solana."



"We also already support Solana for ICE Digital Trust, and we're looking at whether we can become a validator for Solana."



Hester Serafini, President of ICE Clear Europe, on how @ICE_Markets… pic.twitter.com/3wrHKLLpWX — Solana (@solana) November 16, 2026

Nicht der erste Anlauf dieser Art

Bereits im August nannte Circle den Konzern als einen der Gründungsvalidatoren seiner Blockchain Arc, die im September an den Start ging. Bei Arc ist der Kreis der Validatoren beschränkt, bei Solana kann jeder mitmachen, der die technischen Anforderungen erfüllt. Für ICE wäre es also der Schritt in ein offenes Netzwerk.

Ein Validator verarbeitet Transaktionen und beteiligt sich an der Konsensfindung. Einfluss auf die Ausgabe von Token oder gar auf die Abwicklung bei der NYSE ergibt sich daraus nicht.

Offen bleibt damit auch, welche Blockchain die geplante Plattform für tokenisierte Wertpapiere am Ende nutzen wird. Erst vergangene Woche hatte der Konzern mitgeteilt, dass Avalanche die Abwicklung übernehmen soll.