Der Solana Coin gehört zu den größten und beliebtesten Kryptowährungen am Markt und die Kurs-Prognosen von Experten reichen in teils schwindelerregende Höhen. Auf mehr als 6.600 US-Dollar für einen einzigen Token könnte der SOL-Kurs beispielsweise nach einer Prognose des Vermögensverwalters Bitwise steigen. Das Verrückte daran ist, dass er mit dieser Einschätzung nicht allein ist. Auch internationale Großbanken und bekannte Investoren rechnen langfristig mit stark steigenden Kursen bei der dezentralen Layer-1-Blockchain-Plattform. Ihre Vorstellungen, wie Solana sich entwickeln könnte, unterscheidet sich jedoch deutlich voneinander. Wie realistisch sind die teils spektakulären Kursziele also und welche Voraussetzungen müssten dafür überhaupt erfüllt werden?
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