Die US-Einzelhandelsumsätze sowie das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung könnten die Kursentwicklung von Bitcoin maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Der Krypto-Markt rauscht in den letzten Handelstagen massiv gen Süden. Der Kurs von Bitcoin (BTC) korrigiert um 14 Prozent und schließt die Handelswoche im Bereich der 65.000 US‑Dollar. Die Top-10 Altcoins Ripple (XRP), Ethereum (ETH) und Solana (SOL) verlieren zwischen 17 Prozent und 20 Prozent an Wert. In der neuen Handelswoche schauen Investoren auf neue Absatzzahlen aus dem US-Einzelhandel sowie das Protokoll der US-Zentralbank zur letzten Leitzinsentscheidung.

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