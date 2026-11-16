Die Entwickler des Solana-Netzwerkes feiern einen Neuanfang. Ob die Bullen mitziehen, entscheidet sich an wenigen Marken.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana beendet nach über sechs Jahren seine Beta-Phase und führt das Mainnet 1.0 ein.

Technische Verbesserungen könnten die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen, während der SOL-Kurs aktuell unter Druck steht.

Man mag es kaum glauben, doch nach mehr als sechs Jahren verabschiedet sich Solana offiziell von seiner Beta-Phase. Seit dem Start im März 2020 wurde das Netzwerk unter der Bezeichnung “Mainnet Beta“ betrieben und nun soll mit Solana 1.0 der Übergang zu einer vollständig ausgereiften Blockchain vollzogen werden. Möglich gemacht wird dies durch technische Verbesserungen wie das Alpenglow-Update, welches die Bestätigung von Transaktionen auf 150 Millisekunden verkürzen soll sowie durch die unabhängige Validator-Software Firedancer.

Für Anleger ändert sich durch das Ende der Beta-Phase jedoch zunächst einmal wenig und alle bestehenden Anwendungen bleiben unverändert nutzbar. Die Ankündigung ist vielmehr als Signal für die technische Weiterentwicklung des Netzwerkes zu verstehen. Ob sich das auch auf den angeschlagenen SOL-Kurs auswirkt, zeigt sich an folgenden Kursmarken:

SOL in der technischen Analyse

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden schwankte SOL zwischen einem Tief von 70,45 US-Dollar und einem Hoch von 72,95 US-Dollar. Zuletzt schloss der Kurs bei 70,82 US-Dollar und damit unter dem Schlusskurs des Vortags von 72,77 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf knapp 42 Milliarden US-Dollar. Kurzfristig zeigt der Trend damit weiter nach unten.

Auch das Chartbild bestätigt die Schwäche. SOL notiert deutlich unter dem EMA-20 bei 73,95 US-Dollar, was das kurzfristig bärische Momentum unterstreicht. Seit Tagen bildet der Kurs zudem tiefere Hochs und tiefere Tiefs, zuletzt von 75,97 über 73,89 und 72,24 bis auf 70,28 US-Dollar. Erste Unterstützung bietet das jüngste Tief bei 70,45 US-Dollar, darunter folgt die Fibonacci-Marke bei 67,41 US-Dollar. Nach oben muss SOL zunächst den EMA-20 bei 73,95 US-Dollar und anschließend den Widerstand bei 75,97 US-Dollar überwinden.

Der RSI liegt bei 36 und zeigt damit ein schwaches Momentum. Die Marke von 30, ab der SOL als überverkauft gilt, ist allerdings noch nicht erreicht. Das MACD-Histogramm bewegt sich im negativen Bereich, und die Balken werden zuletzt länger. Das deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck vorerst anhält.

Die Bollinger-Bänder liegen derzeit rund 13,54 US-Dollar auseinander, zwischen dem unteren Band bei etwa 67,08 US-Dollar und dem oberen bei rund 80,62 US-Dollar. Das spricht für erhöhte, aber noch nicht extreme Schwankungen. Insgesamt befindet sich SOL in einer angespannten Konsolidierungsphase. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die Unsicherheit am Markt erhöht.

Kurzfristige SOL-Kursprognose

Kurzfristig bleibt der Ausblick für SOL neutral bis leicht bärisch. Der Kurs notiert unter dem EMA-20, das Momentum ist schwach und die Schwankungen sind erhöht. Als wichtigste Unterstützungen gelten das jüngste Tief bei 70,45 US-Dollar und die Fibonacci-Marke bei 67,41 US-Dollar. Nach oben bremsen der EMA-20 bei 73,95 US-Dollar und der Widerstand bei 75,97 US-Dollar. Gelingt ein Ausbruch über 73,95 US-Dollar, könnte sich Raum bis zur Fibonacci-Marke bei 86,40 US-Dollar eröffnen. Fällt SOL dagegen unter 67,41 US-Dollar, droht ein stärkerer Abwärtsimpuls in Richtung 58 US-Dollar. Ob ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung trägt, dürften vor allem das Handelsvolumen und der RSI zeigen.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent und sieht eine Seitwärtsbewegung zwischen 68 und 75 US-Dollar vor. Als Unterstützung dient dabei das letzte Tief bei 70,45 US-Dollar, darunter folgt das untere Bollinger-Band bei rund 67,08 US-Dollar. Nach oben bremst der EMA-20 bei 73,95 US-Dollar als kurzfristiger Widerstand. Ein RSI zwischen 34 und 42, ein seitwärts verlaufender EMA-20 sowie ausbleibende Volumenspitzen bei Ausbruchsversuchen sprechen für eine anhaltende Konsolidierung. Steigt der Kurs hingegen über 76 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent bleibt eine deutliche Erholung derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Voraussetzung dafür wäre ein Schlusskurs über dem EMA-20 bei 73,95 US-Dollar. Gelingt anschließend ein Ausbruch über den Zwischenwiderstand bei 75,97 US-Dollar bei steigendem Volumen und klettert der RSI nachhaltig über 50, wäre der Weg in Richtung 88 US-Dollar frei. Unterwegs wartet bei 86,40 US-Dollar allerdings noch ein Fibonacci-Widerstand. Fällt der Kurs dagegen unter 71 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Bärisches Sezenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent ist eine weitere Korrektur derzeit das wahrscheinlichste Szenario für SOL. Kritisch würde es, wenn der Kurs nachhaltig unter die Fibonacci-Unterstützung bei 67,41 US-Dollar fällt, die zugleich nahe am unteren Bollinger-Band bei rund 67,08 US-Dollar liegt. Bleibt der RSI dabei unter 40 und der EMA-20 weiterhin ein klarer Widerstand, könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den Kurs in Richtung 58 US-Dollar drücken. Ein Anstieg über 76 US-Dollar würde das bärische Szenario dagegen entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.