Für kurze Zeit gehörte Hackern ein Teil der weltweiten Bitcoin-Rechenleistung. Den Strom dafür zahlten andere.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Unbekannte Hacker übernahmen die Rechenleistung von Bitcoin-Minern und schürften Kryptowährungen auf eigene Rechnung. â³

Der Angriff wurde durch eine Sicherheitslücke in der Software von Luxor Technology ermöglicht. â³

Betroffen waren 64.000 Mining-Rechner mit einer Gesamtleistung von 13 Exahashes pro Sekunde.

Luxor schloss die Sicherheitslücke schnell und plant, entgangene Einnahmen zu ersetzen.

Unbekannte Hacker haben am Wochenende die Rechenleistung zahlreicher Bitcoin-Miner übernommen und damit auf eigene Rechnung Kryptowährungen geschürft. Der betroffene Dienstleister Luxor vermutet hinter dem Angriff den Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Hacker leiten Bitcoin-Rechenleistung um

Über eine Sicherheitslücke der Software Commander von Luxor Technology, mit der Betreiber große Bitcoin-Mining-Anlagen zentral verwalten, gelang es den Angreifern, die Einstellungen mehrerer Kunden zu verändern und deren Rechenleistung auf den Mining-Pool Ocean umzuleiten. Die Hacker hinterlegten dafür eine eigene BTC-Adresse und konnten so Einnahmen aus dem Bitcoin Mining erzielen, ohne für die Stromkosten der laufenden Geräte aufzukommen. Nach ersten Schätzungen waren davon 64.000 Mining-Rechner mit einer gemeinsamen Leistung von 13 Exahashes pro Sekunde betroffen. Das entspricht ungefähr 1,5 Prozent der weltweiten Rechenleistung.

Angreifer erhalten Tausende US-Dollar in Bitcoin

Öffentlich gemacht wurde der Vorfall durch den Mining-Dienstleister CoreX Hosting. Luxor erklärte anschließend, dass sie die Sicherheitslücke innerhalb von zwei Stunden nach ihrer Entdeckung geschlossen haben. Außerdem haben sie damit begonnen, die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen. Gefunden wurde über die umgeleiteten Rechner jedoch kein neuer Bitcoin-Block. Über das Vergütungssystem von OCEAN erhielten die Angreifer dennoch Belohnungen von 0,162 BTC im Wert von 10.500 US-Dollar.

Luxor-Chef Nick Hansen sprach im Nachgang von einem ausgefeilten Angriff, bei dem offenbar künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Außerdem kündigte er an, dass Luxor alle entgangenen Einnahmen ersetzen wird und die Mining-Unternehmen nicht auf dem finanziellen Schaden sitzen bleiben.