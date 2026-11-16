Der Crash im Oktober 2025 liquidierte an einem Tag über 19 Milliarden US-Dollar. Für den OKX-Gründer folgen solche Einbrüche einem Muster.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… OKX-Chef Star Xu erhebt Vorwürfe gegen Binance-Gründer Changpeng Zhao. â³

Streit zwischen den Krypto-Börsen entfacht nach Bitcoin-Kurseinbruch. â³

Xu kritisiert wiederholte Fehler von Binance und deren Auswirkungen auf die Branche. â³

Binance weist Verantwortung für den Kursrückgang zurück und nennt andere Ursachen. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Nach dem jüngsten Bitcoin-Kurseinbruch ist zwischen zwei der größten Krypto-Börsen der Welt ein öffentlicher Streit ausgebrochen. OKX-Gründer Star Xu wirft dem Binance-Gründer Changpeng Zhao vor, die Anleger über die Ursachen der vergangenen Kurseinbrüche zu täuschen.

OKX-Chef wirft Binance wiederholte Fehler vor

In einem X-Beitrag kritisierte Xu seinen Konkurrenten und behauptete, dass die gesamte Krypto-Branche seit zwei Jahren unter den Folgen der Fehlentscheidungen von Binance leidet. Zhao verursache immer wieder Kurseinbrüche und stelle sich anschließend als Beschützer seiner Kunden dar, die er dann auffordert langfristig zu denken. Außerdem beschuldigte Xu den Binance-Gründer, berechtigte Kritik regelmäßig als gezielte Kampagne konkurrierender Handelsplattformen abzutun.

While the entire crypto industry has been suffering from the consequences of their stupid incidents for two consecutive years, is there anyone who lies to the public more shamelessly than this—after repeatedly causing market crashes every October, then claiming to be responsible… https://t.co/oh8VGdu9FX — Star_OKX (@star_okx) November 15, 2026

Bereits nach dem Bitcoin-Crash vom 10. Oktober 2025 hatte Xu schwere Vorwürfe gegen Binance erhoben. Damals wurden innerhalb eines Tages gehebelte Krypto-Positionen im Wert von mehr als 19 Milliarden US-Dollar liquidiert. Der OKX-Gründer machte dafür auch die Vermarktung des Stablecoins USDe verantwortlich, für den Binance zeitweise zwölf Prozent Rendite angeboten und den die Börse als Kreditsicherheit zugelassen hatte.

Anlass für die erneuten Beschuldigungen ist der Sicherheitsvorfall bei Binance Ende Oktober 2026, bei dem Vermögenswerte in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar entwendet wurden. Die Krypto-Börse erklärte, die Verluste ihrer Kunden aus eigenen Mitteln auszugleichen und in den Wochen danach fiel Bitcoin bis auf 62.000 US-Dollar am vergangenen Wochenende.

Binance-Gründer weist Verantwortung zurück

Zuvor hatte Zhao Spekulationen zurückgewiesen, Binance habe durch eigene Verkäufe zum jüngsten Abverkauf beigetragen. Nach eigenen Angaben hat er selbst in den vergangenen Tagen sogar Kryptowährungen gekauft und seine Bestände durch regelmäßige Investitionen aufgestockt. Als mögliche Ursache für den Rückgang beim BTC-Kurs nannte er hingegen die Kapitalabflüsse aus amerikanischen Bitcoin-ETFs. Aus diesen sind zuletzt zwei Milliarden US-Dollar innerhalb von sieben Handelstagen abgeflossen. Außerdem hat die Sorge um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank zuletzt wieder zugenommen.