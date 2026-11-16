Nach dem jüngsten Bitcoin-Kurseinbruch ist zwischen zwei der größten Krypto-Börsen der Welt ein öffentlicher Streit ausgebrochen. OKX-Gründer Star Xu wirft dem Binance-Gründer Changpeng Zhao vor, die Anleger über die Ursachen der vergangenen Kurseinbrüche zu täuschen.
OKX-Chef wirft Binance wiederholte Fehler vor
In einem X-Beitrag kritisierte Xu seinen Konkurrenten und behauptete, dass die gesamte Krypto-Branche seit zwei Jahren unter den Folgen der Fehlentscheidungen von Binance leidet. Zhao verursache immer wieder Kurseinbrüche und stelle sich anschließend als Beschützer seiner Kunden dar, die er dann auffordert langfristig zu denken. Außerdem beschuldigte Xu den Binance-Gründer, berechtigte Kritik regelmäßig als gezielte Kampagne konkurrierender Handelsplattformen abzutun.
Bereits nach dem Bitcoin-Crash vom 10. Oktober 2025 hatte Xu schwere Vorwürfe gegen Binance erhoben. Damals wurden innerhalb eines Tages gehebelte Krypto-Positionen im Wert von mehr als 19 Milliarden US-Dollar liquidiert. Der OKX-Gründer machte dafür auch die Vermarktung des Stablecoins USDe verantwortlich, für den Binance zeitweise zwölf Prozent Rendite angeboten und den die Börse als Kreditsicherheit zugelassen hatte.
Anlass für die erneuten Beschuldigungen ist der Sicherheitsvorfall bei Binance Ende Oktober 2026, bei dem Vermögenswerte in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar entwendet wurden. Die Krypto-Börse erklärte, die Verluste ihrer Kunden aus eigenen Mitteln auszugleichen und in den Wochen danach fiel Bitcoin bis auf 62.000 US-Dollar am vergangenen Wochenende.
Binance-Gründer weist Verantwortung zurück
Zuvor hatte Zhao Spekulationen zurückgewiesen, Binance habe durch eigene Verkäufe zum jüngsten Abverkauf beigetragen. Nach eigenen Angaben hat er selbst in den vergangenen Tagen sogar Kryptowährungen gekauft und seine Bestände durch regelmäßige Investitionen aufgestockt. Als mögliche Ursache für den Rückgang beim BTC-Kurs nannte er hingegen die Kapitalabflüsse aus amerikanischen Bitcoin-ETFs. Aus diesen sind zuletzt zwei Milliarden US-Dollar innerhalb von sieben Handelstagen abgeflossen. Außerdem hat die Sorge um weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank zuletzt wieder zugenommen.