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BTC-ECHO
Leichte Erholung nach dem Wochenende 

Bitcoin kämpft um 65.000 US-Dollar: Nvidia-Zahlen voraus

Seit Anfang Oktober hat Bitcoin mehr als ein Viertel seines Werts verloren. Darunter warten noch Milliarden an Liquidationen.

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Eine Bitcoin-Münze vor einem roten Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin versucht sich nach dem Kursrutsch am Wochenende zu stabilisieren

Nach dem turbulenten Wochenende versucht Bitcoin sich wieder bei 65.000 US-Dollar zu stabilisieren. An den asiatischen Aktienmärkten überwiegen zum Wochenstart jedoch erneut die Verluste und der angeschlagene Chip-Hersteller Nvidia steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen.

Leichte Erholung bei Bitcoin

Seit Anfang Oktober ist der Bitcoin-Kurs um mehr als 26 Prozent gefallen und hat durch das Anlaufen der 62.000 US-Dollar am Wochenende ein großes Liquiditätscluster von etwa 500 Millionen US-Dollar aus dem Markt gespült. Inzwischen notiert der Kurs mit knapp über 64.000 US-Dollar wieder leicht oberhalb dieser Tiefststände. Die Gefahr eines weiteren Abverkaufs ist aber noch nicht gebannt. Es liegt weiterhin große Liquidität unterhalb der aktuellen Preise und bei einem Sturz auf die 60.000 US-Dollar würden weitere zwei Milliarden US-Dollar liquidiert. Sollte Bitcoin sogar die 57.000 US-Dollar anlaufen, würde sich die Summe an liquidierten Positionen auf drei Milliarden US-Dollar erhöhen.

Das größte Liquiditätscluster bei BTC wurde durch den Abverkauf angelaufen, aber noch nicht vollständig aus dem Markt genommen I Coinglass

Außerdem ist die Stimmung an den traditionellen Finanzmärkten weiterhin angespannt. Der japanische Nikkei verliert im frühen Handel gut zwei Prozent und der südkoreanische Kospi steht bei minus 3,6 Prozent.

Angespannte Stimmung in Asien

Der nächste Stimmungstest für die Finanzmärkte, insbesondere für die technologielastigen Werte, dürften die neuen Nvidia-Zahlen sein. Der weltweit größte Anbieter von KI-Chips veröffentlicht morgen nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen und diese stehen nach dem Rücktritt von Jensen Huang in der vergangenen Woche unter besonderer Beobachtung. Eine positive Überraschung könnte dem mehr als 50-prozentigen Kurseinbruch bei Nvidia entsprechend guttun und sich auch förderlich für Bitcoin auswirken.

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