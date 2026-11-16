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Trotz Dimons Kritik  

JPMorgan investiert verstärkt in den Krypto-Markt

JPMorgan hält inzwischen fast eine Milliarde US-Dollar in Bitcoin-ETFs und Krypto-Aktien. Besonders bei BlackRock und Strategy hat die Bank zugelangt.

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JPMorgan CEO James Dimon

Beitragsbild: picture alliance

 | JPMorgan CEO James Dimon

JPMorgan hat seine Krypto-Positionen im dritten Quartal deutlich ausgebaut. Das geht aus dem jüngsten 13F-Bericht hervor. Demnach hielt die Bank Ende September rund 981 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs sowie Aktien von Strategy und Coinbase.

Den größten Posten machte der iShares Bitcoin Trust von BlackRock aus. JPMorgan meldete rund 11,4 Millionen IBIT-Anteile im Wert von etwa 540 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorquartal stieg die Zahl der gehaltenen Anteile um rund 9 Prozent. Zusammen mit kleineren Positionen in den Bitcoin-ETFs von Grayscale und Bitwise belief sich das Engagement in Bitcoin-ETFs auf über 500 Millionen US-Dollar.

JPMorgan stockt Strategy-Anteile auf

Auch bei Strategy legte JPMorgan nach. Die Bank erhöhte ihre Beteiligung im dritten Quartal um 36 Prozent auf 848.932 Aktien im Wert von rund 131 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Coinbase-Aktien im Wert von rund 300 Millionen US-Dollar. Weitere Positionen hielt die Bank unter anderem an Robinhood sowie den Bitcoin-Minern Core Scientific und Hut 8.

Die wachsenden Krypto-Positionen stehen im Kontrast zu den Aussagen von JPMorgan-Chef Jamie Dimon. Seine Bank hat das Krypto-Geschäft dagegen schrittweise ausgebaut und hielt bereits 2024 Anteile an mehreren Bitcoin-ETFs. Inzwischen bietet JPMorgan Blockchain-basierte Zahlungslösungen an.

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