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BTC-ECHO
Aus für das Zins-Versprechen auf Tron 

Stablecoin-Projekt macht Schluss: Anleger müssen Token einlösen

Von einst 2,3 Milliarden US-Dollar sind weniger als neun Millionen übrig. Jetzt steht das Zins-Projekt vor dem Aus.

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3D-Rendering des Logos der Kryptowährung Tether mit einem stilisierten T mit Ringen, in transparenten und blaugrünen Farben, ergänzt durch subtile Plasmaeffekte für einen modernen Touch.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Inhaber von stUSDT können ihre Token noch bis Mitte Mai 2027 in USDT zurücktauschen

Ein einst milliardenschweres Krypto-Projekt stellt seinen Betrieb ein. Das Team hinter stUSDT hat angekündigt, dass Anleger ihre Token innerhalb der nächsten sechs Monate zurücktauschen sollen. Neue Zinsen werden bereits nicht mehr ausgegeben.

Von 2,3 Milliarden auf wenige Millionen US-Dollar

Vor drei Jahren wurde stUSDT auf der Tron-Blockchain eingeführt und später auf Ethereum ausgeweitet. Anleger konnten den Stablecoin USDT hinterlegen und erhielten dafür stUSDT-Token, mit denen sie Erträge aus traditionellen Finanzanlagen erzielen sollten. Das Geld wurde vor allem in kurzfristige Staatsanleihen investiert und deren Zinsen den Nutzern automatisch in Form zusätzlicher Token gutgeschrieben.

Zeitweise war das Geschäftsmodell so erfolgreich, dass der Gesamtwert des hinterlegten Vermögens im November 2023 auf 2,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Im Anschluss an diese Hochphase zogen jedoch immer mehr Anleger ihr Kapital ab, sodass vor einem Jahr nur noch knapp 60 Millionen US-Dollar im Projekt gebunden waren. Zuletzt waren es sogar nur noch gut 8,6 Millionen US-Dollar und sind damit um mehr als 99 Prozent gegenüber dem Höchststand zurückgegangen. Ob die jahrelang sinkende Nachfrage der ausschlaggebende Grund für die Einstellung war, hat das Projekt aber nicht mitgeteilt.

Was betroffene Anleger jetzt beachten müssen

Besitzer von stUSDT und der ebenfalls betroffenen Variante wstUSDT können ihre Bestände bis zum 14. Mai 2027 über die offizielle Projektwebsite gegen USDT einlösen. Wer seine Token auf Plattformen wie JustLend oder Curve hält, muss sie dafür allerdings zunächst in eine eigene Wallet übertragen. Bei wstUSDT ist außerdem eine vorherige Umwandlung in stUSDT erforderlich.

Anschließend müssen die Nutzer ihrer Token aus dem Staking lösen und die Auszahlung über die Funktion „Claim“ bestätigen. Nach Ablauf der Frist wird das automatische Rücktauschprogramm geschlossen und verbleibende Anträge werden noch bis August 2027 monatlich über den Kundendienst bearbeitet.

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