App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Anthropic-IPO im Blick
Jetzt deinen Zugang über Kraken anfragen.
"Grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage" 

Krypto-Steuer: Warum die Linke das Ende der Haltefrist fordert

Was passiert, wenn sich die Spielregeln für Bitcoin-Anleger nach Jahren ändern? Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO gibt die Linken-Politikerin Isabelle Vandre Einblicke in die Steuerpläne ihrer Partei.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Isabelle Vandre

Beitragsbild: picture alliance

 | Vandre ist Sprecherin für die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Immobilienspekulation

Seit Monaten heiß diskutiert, aber noch immer nicht beschlossen: die Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Deutsche Anleger haben nicht nur ein durchwachsenes Börsenjahr 2026 hinter sich, sondern bangen auch um den Fortbestand eines wichtigen Steuervorteils. Ob und wann die Haltefrist tatsächlich abgeschafft wird, bleibt ungewiss. Umso wichtiger ist die Frage, welche Positionen die einzelnen Parteien vertreten. Gegenüber BTC-ECHO erklärt die Bundestagsabgeordnete Isabelle Vandre exklusiv, welche Änderungen Die Linke fordert und wie weit ihre Pläne gehen würden.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Die US-Börse an der Wall Street
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Jack Mallers
Niedrige ZeitpräferenzBitcoin für ein Eigenheim verkaufen? Jack Mallers warnt vor einem teuren Fehler
Eine XRP-Münze im Schatten
Zwischen 5 und 1.000 US-DollarXRP-Prognose bis 2030: Welche Kursziele Experten für realistisch halten
Anzeige
Krypto-Steuer so einfach wie möglich?
Blockpit hilft bei der Ermittlung deiner steuerpflichtigen Gewinne. Mit dem Steuertool kannst du außerdem eine praktische Auflistung deiner Käufe und Verkäufe sowie der entstandenen Gewinne und Verluste anfertigen.
Jetzt Blockpit entdecken!
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Rain
0,006211
84.29%
Pearl
1,48
8.66%
Canton
0,076620
4.87%
XDC Network
0,026966
4.79%
Aster
0,492937
2.32%
Aave
99,50
2.29%
Quant
141,03
2.20%
Venice Token
18,28
1.71%
Monero
459,49
1.17%
Internet Computer
2,05
1.15%
Bitway
0,376997
-32.58%
Midnight
0,039351
-13.59%
Lighter
2,41
-11.97%
Pepe
0,000004
-5.47%
Sky
0,046828
-4.92%
Gate
6,85
-4.81%
LayerZero
1,30
-4.71%
Injective
6,11
-4.26%
OKB
76,85
-3.78%
World Liberty Financial
0,041458
-3.44%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren