Seit Monaten heiß diskutiert, aber noch immer nicht beschlossen: die Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Deutsche Anleger haben nicht nur ein durchwachsenes Börsenjahr 2026 hinter sich, sondern bangen auch um den Fortbestand eines wichtigen Steuervorteils. Ob und wann die Haltefrist tatsächlich abgeschafft wird, bleibt ungewiss. Umso wichtiger ist die Frage, welche Positionen die einzelnen Parteien vertreten. Gegenüber BTC-ECHO erklärt die Bundestagsabgeordnete Isabelle Vandre exklusiv, welche Änderungen Die Linke fordert und wie weit ihre Pläne gehen würden.
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