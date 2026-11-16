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BitMEX-Mitgründer im Interview 

Arthur Hayes exklusiv: Warum Bitcoin jetzt vor einem schwierigen Jahresende steht

Arthur Hayes galt zuletzt als ausgesprochen optimistisch für Bitcoin, jetzt schlägt der BitMEX-Mitgründer vorsichtigere Töne an. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er, was den nächsten Kursanstieg verhindern könnte und warum Anleger Geduld brauchen.

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BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Arthur Hayes vor einem Bitcoin-Kurschart mit roten und grünen Kerzen sowie einer großen rot leuchtenden Bitcoin-Münze im Hintergrund.

Beitragsbild: picture alliance und Shutterstock I Fotomontage

 | Das rät Arthur Hayes jetzt bei Bitcoin

Eine Million US-Dollar bis 2030: Arthur Hayes hält langfristig an einer ambitionierten Bitcoin-Prognose fest. Kurzfristig sieht der ehemalige BitMEX-Chef allerdings erhebliche Risiken. Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO erklärt er, warum ausgerechnet der KI-Boom zum Problem für Bitcoin werden könnte und weshalb selbst institutionelle Investoren keinen Schutz vor einem Ausverkauf bieten. Außerdem verrät Hayes, was er heute machen würde, wenn Bitcoin nie existiert hätte.

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