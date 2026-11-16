Eine Million US-Dollar bis 2030: Arthur Hayes hält langfristig an einer ambitionierten Bitcoin-Prognose fest. Kurzfristig sieht der ehemalige BitMEX-Chef allerdings erhebliche Risiken. Im exklusiven Interview mit BTC-ECHO erklärt er, warum ausgerechnet der KI-Boom zum Problem für Bitcoin werden könnte und weshalb selbst institutionelle Investoren keinen Schutz vor einem Ausverkauf bieten. Außerdem verrät Hayes, was er heute machen würde, wenn Bitcoin nie existiert hätte.
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