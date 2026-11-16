Erst steil nach oben, dann binnen einer Viertelstunde ein Drittel weniger wert. Der Chef der Börse hat einen Verdacht.

Dieser Token stürzte in 15 Minuten um 32 Prozent: Das steckt dahinter

Dieser Token stürzte in 15 Minuten um 32 Prozent: Das steckt dahinter

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der ASTER Token erlebte einen dramatischen Kursrückgang von über 32 Prozent in nur 15 Minuten. â³

Der Chef der dezentralen Börse spricht von "böswilligen" Liquidationen stark gehebelter Positionen. â³

Das Handelsvolumen von ASTER verdoppelte sich innerhalb von 24 Stunden auf 1,29 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs hat sich teilweise erholt, bleibt jedoch deutlich unter dem Tageshoch.

Der ASTER Token hat eine ungewöhnlich heftige Bewegung hingelegt. Nach einem Anstieg auf über 0,71 US-Dollar rutschte der Kurs binnen 15 Minuten auf 0,48 US-Dollar ab, ein Minus von mehr als 32 Prozent.

Leonard Leung, der Chef der dezentralen Börse, führt den Einbruch auf Liquidationen stark gehebelter Positionen zurück. Diese seien vermutlich “böswillig” herbeigeführt worden, erklärte er, das Team untersuche den Vorfall noch. Der Betrieb der Börse habe durchgehend normal funktioniert, mit den Vereinbarungen zur Kurspflege des Tokens habe der Vorgang nichts zu tun.

Seit September zeigt der ASTER-Kurs nach unten, Quelle: TradingView

Das Volumen bei ASTER verdoppelte sich

Nach Daten von Coinglass wurden binnen 24 Stunden ASTER-Terminkontrakte im Wert von rund 1,29 Milliarden US-Dollar bewegt, ein Plus von 121 Prozent gegenüber dem Vortag. Im Spot-Handel lag das Volumen bei 118,3 Millionen und damit 67 Prozent höher. Erfasst wurden dabei Liquidationen über etwa 9,1 Millionen US-Dollar, wovon 5,97 Long-Positionen den größten Anteil ausmachten, der Rest fiel auf die Shorts aus. Inzwischen hat sich der Kurs teilweise erholt und notiert bei rund 0,55 US-Dollar. Auf Tagessicht steht damit ein Plus von 4,5 Prozent, vom Tageshoch ist der Token allerdings weiterhin rund 22,5 Prozent entfernt.

ASTER ist der Token der gleichnamigen dezentralen Börse, die gehebelten Handel mit unbefristeten Terminkontrakten anbietet. Er dient der Mitbestimmung und als Belohnung für die Community. Zudem fließt ein Teil der Einnahmen des Protokolls in Rückkäufe.