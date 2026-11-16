Die neuen Coins liegen bereits gut sieben Prozent im Minus und der Gesamtbestand sogar mehr als 15 Prozent. Doch Michael Saylor kauft munter weiter.

Michael Saylor schlägt zu und kauft Bitcoin inmitten des Ausverkaufs

Michael Saylor schlägt zu und kauft Bitcoin inmitten des Ausverkaufs

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Michael Saylor kauft 485 BTC während des Bitcoin-Ausverkaufs. â³

Die Strategie-Firma erhöht ihren Bestand auf über 850.000 BTC.

Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell unter 64.000 US-Dollar. â³

Strategy-Aktie hat seit September über 30 Prozent verloren. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die größte Kryptowährung der Welt kennt seit Wochen nur die Richtung gen Süden und hat seit ihrem Hoch Anfang Oktober bei 87.000 US-Dollar bereits fast 30 Prozent an Wert verloren. Für Michael Saylor ist das aber noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen: Er nutzte die günstigen Kurse für einen Nachkauf von 485 BTC mit einem Wert von 33,4 Millionen US-Dollar. Damit erhöht die Firma ihre Bestände auf insgesamt 850.849 BTC, wofür Strategy seit August 2020 mehr als 64,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat.

Strategy has acquired 485 $BTC and repurchased $228M of $STRC. As of 11/15/26, we hold 850,849 BTC and $4.9B of USD Assets. $MSTR https://t.co/9dZBx810Wi — Strategy (@Strategy) November 16, 2026

Wie aus der aktuellen Unternehmensmitteilung hervorgeht, kaufte das Unternehmen die neuen Bestände zu einem durchschnittlichen Bitcoin-Kurs von 68.887 US-Dollar. Durch den jüngsten Abverkauf auf unter 64.000 US-Dollar stehen die neuen Positionen der Treasury-Firma bereits 7,1 Prozent im Minus. Doch auch sein Gesamtbestand liegt mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.452 US-Dollar bei einem Verlust von 15,2 Prozent. Dabei kauft das Unternehmen bereits seit August 2020 regelmäßig Bitcoin ein und hat für seinen Bestand von 850.849 BTC mehr als 64,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Strategy-Aktie leidet unter Bitcoin-Kurssturz

An der Börse wirkt sich der anhaltende Bitcoin-Abverkauf inzwischen auch auf Strategy aus. Die Aktie des Unternehmens hat seit ihrem lokalen Hoch Mitte September mit über 30 Prozent nochmals stärker nachgegeben als Bitcoin selbst und notiert nur noch bei 111 US-Dollar.

Das liegt vor allem daran, dass Anleger mit der Strategy-Aktie auch Unternehmensrisiken eingehen. Denn das Unternehmen finanziert seine Käufe über die Ausgabe neuer Aktien und hat für den aktuellen Kauf mehr als zwei Millionen MSTR-Aktien für 244,7 Millionen US-Dollar verkauft. Der größte Teil davon floss mit 228,1 Millionen US-Dollar aber in den Rückkauf von Vorzugsaktien. Sinkt der Aktienkurs weiter, wird es schwierig, auf diesem Weg neues Kapital zu günstigen Konditionen einzusammeln.