Die größte Kryptowährung der Welt kennt seit Wochen nur die Richtung gen Süden und hat seit ihrem Hoch Anfang Oktober bei 87.000 US-Dollar bereits fast 30 Prozent an Wert verloren. Für Michael Saylor ist das aber noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen: Er nutzte die günstigen Kurse für einen Nachkauf von 485 BTC mit einem Wert von 33,4 Millionen US-Dollar. Damit erhöht die Firma ihre Bestände auf insgesamt 850.849 BTC, wofür Strategy seit August 2020 mehr als 64,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben hat.
Wie aus der aktuellen Unternehmensmitteilung hervorgeht, kaufte das Unternehmen die neuen Bestände zu einem durchschnittlichen Bitcoin-Kurs von 68.887 US-Dollar. Durch den jüngsten Abverkauf auf unter 64.000 US-Dollar stehen die neuen Positionen der Treasury-Firma bereits 7,1 Prozent im Minus. Doch auch sein Gesamtbestand liegt mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.452 US-Dollar bei einem Verlust von 15,2 Prozent. Dabei kauft das Unternehmen bereits seit August 2020 regelmäßig Bitcoin ein und hat für seinen Bestand von 850.849 BTC mehr als 64,2 Milliarden US-Dollar ausgegeben.
Strategy-Aktie leidet unter Bitcoin-Kurssturz
An der Börse wirkt sich der anhaltende Bitcoin-Abverkauf inzwischen auch auf Strategy aus. Die Aktie des Unternehmens hat seit ihrem lokalen Hoch Mitte September mit über 30 Prozent nochmals stärker nachgegeben als Bitcoin selbst und notiert nur noch bei 111 US-Dollar.
Das liegt vor allem daran, dass Anleger mit der Strategy-Aktie auch Unternehmensrisiken eingehen. Denn das Unternehmen finanziert seine Käufe über die Ausgabe neuer Aktien und hat für den aktuellen Kauf mehr als zwei Millionen MSTR-Aktien für 244,7 Millionen US-Dollar verkauft. Der größte Teil davon floss mit 228,1 Millionen US-Dollar aber in den Rückkauf von Vorzugsaktien. Sinkt der Aktienkurs weiter, wird es schwierig, auf diesem Weg neues Kapital zu günstigen Konditionen einzusammeln.