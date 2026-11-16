Zwei Notenbanken haben Währungen über getrennte Systeme getauscht, ohne ihre Datenbanken miteinander zu verbinden. Möglich machte das eine Technik aus der Krypto-Welt.

Deutschland und Singapur wickeln Devisengeschäfte auf der Blockchain ab

Deutschland und Singapur wickeln Devisengeschäfte auf der Blockchain ab

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Deutsche Bundesbank und Singapurs Währungsbehörde testen Devisengeschäfte mit digitalem Zentralbankgeld. â³

Zero-Knowledge-Proofs sorgen für sicheres Vertrauen zwischen den Parteien ohne Datenoffenlegung. â³

Der Test ist Teil einer Absichtserklärung zur Tokenisierung von 2025.

Project Simbolon könnte das Abwicklungsrisiko im Devisenhandel reduzieren.

Die Deutsche Bundesbank und die Währungsbehörde Singapurs haben erstmals ein Devisengeschäft über digitales Zentralbankgeld abgewickelt. Getauscht wurden Euro gegen Singapur-Dollar – und zwar über zwei voneinander getrennte Testumgebungen.

Zum Einsatz kam dabei ein Verfahren namens “Zahlung gegen Zahlung”. Die endgültige Übertragung einer Währung hing also davon ab, dass auch die Gegenseite lieferte. Damit entfällt das Risiko, dass eine Partei zahlt und die andere ausfällt.

Eine Technik aus der Krypto-Welt

Der technisch interessanteste Teil betrifft die Frage, wie beide Seiten einander überhaupt vertrauen konnten. Die Antwort darauf geben Zero-Knowledge-Proofs, das sind mathematische Nachweise, mit denen sich etwas belegen lässt, ohne die zugrunde liegenden Daten offenzulegen. Das Praktische an diesem System besteht darin, sicherzustellen, dass die Abwicklungsbedingungen insgesamt erfüllt waren. Eine direkte Verbindung der beiden Zentralbank-Datenbanken war dafür nicht nötig, was den Aufwand und die Abhängigkeiten deutlich senkt.

Project Simbolon ebnet den Weg dahin, das Abwicklungsrisiko bei weltweiten Devisengeschäften zu beseitigen, erklärte Sabine Mauderer, Erste Stellvertretende Präsidentin der Bundesbank. Der Test ist der erste Meilenstein einer Absichtserklärung, die beide Notenbanken im November 2025 zur Tokenisierung unterzeichnet hatten. Eingebettet ist er zudem in Project Guardian, eine Initiative der MAS aus dem Mai 2022 für tokenisierte Finanzmärkte.