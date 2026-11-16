Neue Konten und Smart Contracts sollen bei Ethereum teurer werden. Was zunächst widersinnig klingt, hat einen Grund, der in der Architektur des Netzwerks steckt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Vitalik Buterin unterstützt einen Vorschlag zur Erhöhung der Kosten für neue Ethereum-Konten. â³

Die Maßnahme könnte die Geschwindigkeit des Netzwerks steigern, birgt jedoch Risiken für die Dezentralisierung.

Entwickler müssen bestehende Anwendungen vor dem geplanten Glamsterdam-Upgrade überprüfen. â³

Die Debatte um die Umsetzung des EIP-8037 läuft bereits seit Wochen, ein Termin steht noch aus. â³

Wer Ethereum schneller machen will, muss es zunächst teurer machen. So zumindest argumentiert Vitalik Buterin, der sich hinter einen Vorschlag gestellt hat, der die Kosten für neue Konten auf Ethereum mehr als verfünffachen würde. Besonders weitreichend: Die höhere Gebühr für neue Konten fiele auch dann an, wenn eine schlichte Ether-Überweisung erstmals ein Konto auf der Blockchain erzeugt.

Warum teurer gleich schneller bedeuten kann

Ethereum muss im Grunde zwei Dinge leisten: Transaktionen ausführen und Daten dauerhaft speichern. Ziel von EIP-8037 ist es, diese beiden Grenzen voneinander zu lösen, schreibt Buterin in seinem Beitrag. Deutlich mehr Rechenleistung solle möglich werden, der Speicherbedarf aber nur geringfügig wachsen.

Die Rechnung dahinter: Derzeit kommen jährlich rund 110 Gibibyte an Daten hinzu, die jeder Knoten vorhalten muss. Würde das Gaslimit verzehnfacht, ohne die Preise anzupassen, wären es nach Buterins Überschlag 1.100 Gibibyte im Jahr. Für Betreiber kleinerer Knoten würde der Betrieb damit unbezahlbar, was die Dezentralisierung des Netzwerks untergräbt. Den umgekehrten Weg, also die Gebühren für andere Operationen zu senken, hält Buterin für die störendere Variante. Übrigens: Ein Gibibyte (Abkürzung: GiB) ist eine Maßeinheit für die digitale Datenspeicherung, die auf dem binären System basiert.

Was Ethereum-Entwickler jetzt prüfen müssen

Buterin räumt ein, dass bestehende Anwendungen dadurch brechen könnten, etwa Brücken mit fest einprogrammierten Gaslimits. Entwickler müssten ihre Verträge vor dem Glamsterdam-Upgrade überprüfen, für das EIP-8037 vorgesehen ist.

Für vertretbar hält er das trotzdem. Gaslimits gehörten grundsätzlich in die Hand derjenigen, die bei einer falschen Einstellung den Schaden tragen. Bei einer normalen Transaktion sei das die Wallet des Nutzers und diese Logik solle künftig breiter gelten, statt feste Werte in den Code zu schreiben.

Die Debatte um Glamsterdam läuft schon seit Wochen. Im Oktober hatten Prüfer von ChainSecurity auf Probleme bei der Umsetzung hingewiesen, woraufhin die Entwickler einen geplanten Test im Hoodi-Netzwerk kurzfristig absagten. Ein Termin für das Upgrade steht weiterhin aus.