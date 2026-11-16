Vom Auftritt des Notenbankchefs ging kaum ein Impuls aus. Die eigentliche Botschaft steckt in den Erwartungen für den Dezember.

Fed-Chef bleibt vage, der Markt hat sich längst entschieden

Fed-Chef bleibt vage, der Markt hat sich längst entschieden

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Fed-Chef Kevin Warsh gab keine neuen Signale zur Geldpolitik.

Der Markt erwartet eine Zinserhöhung, während Bitcoin an einem kritischen Punkt notiert. â³

Die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte liegt bei 93,7 Prozent.

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Der Auftritt des US-Notenbankchefs brachte keine neuen Signale. Kevin Warsh hielt sich zu Zinsen und Geldpolitik eher zurück, entsprechend ruhig blieben die Märkte. Eine Senkung oder ein Beibehalten des aktuellen Niveaus spielt in den Erwartungen so gut wie keine Rolle mehr.

Der Markt preist eine Zinserhöhung vollständig ein, Quelle: CME FedWatch Tool

Offen bleibt lediglich die Höhe. Mit 93,7 Prozent rechnet die Mehrheit mit einem Schritt um 25 Basispunkte, was den Leitzins von derzeit 3,75 bis 4,00 auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben würde. Für einen doppelt so großen Schritt liegt die Wahrscheinlichkeit bei 6,3 Prozent.

Der Druck kommt von anderer Seite

Die Lage am Krypto-Markt bleibt angespannt und Bitcoin notiert weiter an einem Make-or-Break-Point. Nach der Rede hält sich der Bitcoin-Kurs bei rund 65.000 US-Dollar, nachdem er am Samstag auf etwa 62.000 gerutscht war und damit den tiefsten Stand seit Juli markierte. Die steigenden Zinsen helfen dabei nicht, im Gegenteil. Sie wirken gleich in zwei Richtungen gegen Bitcoin: Anlagen ohne laufende Erträge verlieren an Reiz, und der stärkere Dollar belastet Risikoanlagen zusätzlich. Am Dienstag, den 17. November, folgen die US-Einzelhandelsumsätze und die Quartalszahlen von Nvidia. Beides könnte für den Markt nochmals wichtig werden.