Der Auftritt des US-Notenbankchefs brachte keine neuen Signale. Kevin Warsh hielt sich zu Zinsen und Geldpolitik eher zurück, entsprechend ruhig blieben die Märkte. Eine Senkung oder ein Beibehalten des aktuellen Niveaus spielt in den Erwartungen so gut wie keine Rolle mehr.
Offen bleibt lediglich die Höhe. Mit 93,7 Prozent rechnet die Mehrheit mit einem Schritt um 25 Basispunkte, was den Leitzins von derzeit 3,75 bis 4,00 auf 4,00 bis 4,25 Prozent heben würde. Für einen doppelt so großen Schritt liegt die Wahrscheinlichkeit bei 6,3 Prozent.
Der Druck kommt von anderer Seite
Die Lage am Krypto-Markt bleibt angespannt und Bitcoin notiert weiter an einem Make-or-Break-Point. Nach der Rede hält sich der Bitcoin-Kurs bei rund 65.000 US-Dollar, nachdem er am Samstag auf etwa 62.000 gerutscht war und damit den tiefsten Stand seit Juli markierte. Die steigenden Zinsen helfen dabei nicht, im Gegenteil. Sie wirken gleich in zwei Richtungen gegen Bitcoin: Anlagen ohne laufende Erträge verlieren an Reiz, und der stärkere Dollar belastet Risikoanlagen zusätzlich. Am Dienstag, den 17. November, folgen die US-Einzelhandelsumsätze und die Quartalszahlen von Nvidia. Beides könnte für den Markt nochmals wichtig werden.