Mitten im Krypto-Abverkauf greift ARK Invest erneut zu. Bei KI-Werten zieht das Unternehmen dagegen die Reißleine.

Krypto-Aktien statt Nvidia: Setzt Cathie Wood auf eine Krypto-Wende?

Krypto-Aktien statt Nvidia: Setzt Cathie Wood auf eine Krypto-Wende?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cathie Wood verkauft Nvidia-Aktien und investiert in Krypto-Unternehmen. â³

ARK Invest erwirbt Anteile an Block, Circle und Coinbase im Wert von über 39 Millionen US-Dollar. â³

Die US-Investorin Cathie Wood nutzt die Kursverluste an den Finanzmärkten der letzten Wochen für eine Umschichtung ihres Portfolios. Ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hat Nvidia-Aktien im Wert von 85 Millionen US-Dollar abgestoßen und dafür bei mehreren Unternehmen aus der Krypto-Branche zugegriffen.

ARK Invest kauft Coinbase und Co.

Wie aus den Handelsdaten hervorgeht, erwarb ARK insgesamt 277.523 Aktien des Zahlungsdienstleisters Block im Wert von 23 Millionen US-Dollar. Das von Twitter-Gründer Jack Dorsey geführte Unternehmen entwickelt in erster Linie Bitcoin-Zahlungslösungen und betreibt den Zahlungsdienst Cash App. Weitere 10,4 Millionen US-Dollar flossen in 180.534 Aktien des USDC-Herausgebers Circle. Und für 6,4 Millionen US-Dollar kamen dann noch 53.760 Coinbase-Aktien dazu.

Nvidia-Aktien für 85 Millionen US-Dollar verkauft

Auf der Verkaufsseite fällt vor allem der US-Chiphersteller Nvidia auf, der zuletzt durch die Affäre des Gründers Jensen Huang und die wachsenden Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der gigantischen KI-Investitionen unter Druck geraten ist. Insgesamt trennte sich ARK von 543.092 NVDA-Aktien im Wert von 84,8 Millionen US-Dollar. Dabei ist vor allem das Timing spannend, denn: Heute Abend verkündet der KI-Konzern die neuen Zahlen aus dem letzten Quartal.

Doch auch die Krypto-Börse Bullish, die seit Ende September gut 50 Prozent an Wert verloren hat, stand mit Verkäufen in Höhe von 606.000 US-Dollar auf der Abgabeseite.

Außerdem reduzierte die Investmentgesellschaft ihre Positionen in börsengehandelten Solana- und Ethereum-Staking-Produkten. Von einem vollständigen Rückzug von Cathie Wood aus dem KI-Sektor kann aber kaum die Rede sein. Allein der ARK Innovation ETF hält nach den Verkäufen weiterhin Nvidia-Aktien im Wert von 367 Millionen US-Dollar. Ihre Umschichtung könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass sie auf eine baldige Erholung des Krypto-Marktes setzt und ein Ende der Verkaufswelle bei Bitcoin und Co. erwartet.