Ab 1. Januar 2027 fördert der Bund das ETF-Sparen fürs Alter mit bis zu 540 Euro Zulage im Jahr. Bitpanda bringt ein eigenes Altersvorsorgedepot und hat die Warteliste geöffnet. Wer sich jetzt einträgt und nach dem Start investiert, kann zusätzlich bis zu 75 Euro Bonus erhalten.

Zwanzig Jahre lang hieß staatlich geförderte Altersvorsorge in Deutschland Riester, mit Garantiezwang und hohen Kosten. Damit ist bald Schluss. Der Bundestag hat das Altersvorsorgereformgesetz am 27. März 2026 beschlossen, der Bundesrat stimmte am 8. Mai zu, seit Ende Mai steht es im Bundesgesetzblatt. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen Banken und Broker das Altersvorsorgedepot anbieten, ein gefördertes Wertpapierdepot, in dem Sparer direkt in ETFs investieren. Eine Beitragsgarantie gibt es darin nicht mehr; wer sie will, muss ein separates Garantieprodukt wählen. Bitpanda hat am 28. Oktober die Warteliste für sein Altersvorsorgedepot geöffnet. Eröffnen oder besparen lässt es sich noch nicht, vormerken schon.

Was der Staat dazugibt

Die Grundzulage wächst mit dem eigenen Beitrag. Auf die ersten 360 Euro im Jahr legt der Staat 50 Cent je Euro, auf die nächsten 1.440 Euro 25 Cent. Wer 1.800 Euro einzahlt, also 150 Euro im Monat, bekommt die volle Zulage von 540 Euro, das sind 30 Prozent obendrauf. Darunter fällt sie anteilig aus, Voraussetzung sind lediglich 120 Euro Eigenbeitrag im Jahr. Für jedes Kind mit Kindergeldanspruch kommen bis zu 300 Euro dazu, und zwar eins zu eins: 300 Euro eigener Beitrag, 300 Euro Zulage, also schon ab 25 Euro im Monat. Wer vor dem 25. Geburtstag einsteigt, erhält einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus. Erstmals sind auch Selbstständige förderberechtigt, die bei Riester außen vor blieben, und bestehende Riester-Verträge lassen sich in das neue Depot übertragen, ohne bereits erhaltene Zulagen zu verlieren.

In der Ansparphase bleiben Erträge unversteuert, besteuert wird erst die Auszahlung im Ruhestand. Ob sich zusätzlich der Sonderausgabenabzug lohnt, hängt vom persönlichen Steuersatz ab. Alle Beträge beruhen auf dem geltenden Gesetz und können sich ändern.

Was Bitpanda anbietet

Bitpanda startet mit zwei Varianten. Vorsorge Standard investiert in zwei vorausgewählte ETFs; Depotführung, Sparplan und Orders kosten nichts, und in den Jahren 2027 bis 2029 übernimmt Bitpanda auch die laufenden Produktkosten der ETFs. Welche beiden Fonds es sind und was sie ab 2030 kosten, hat das Unternehmen noch nicht veröffentlicht. Vorsorge Flex richtet sich an Anleger, die ihre ETFs selbst auswählen wollen. Auch hier fallen keine Depot- und Sparplangebühren an, Käufe und Verkäufe sind bei den Select-Partnern kostenlos und kosten sonst einen Euro; die laufenden Kosten hängen vom gewählten ETF ab.

Für Krypto-Anleger ein wichtiges Detail: Kryptowerte sind im Altersvorsorgedepot gesetzlich ausgeschlossen, bei Bitpanda wie bei jedem anderen Anbieter. Das geförderte Depot ist ein reines ETF-Produkt. Es liegt aber in derselben App wie das Krypto-Portfolio, und die Vormerkung läuft über die Seite zum Bitpanda Altersvorsorgedepot.

Bitpanda Altervorsorgedepot nutzen.

Der Bonus, richtig gelesen

Der Bonus von bis zu 75 Euro besteht aus zwei Teilen, und keiner davon wird für den Wartelisteneintrag allein gezahlt. Der erste Teil: Wer nach dem Start ein Altersvorsorgedepot bei Bitpanda eröffnet und in einem Kampagnenmonat mindestens 50 Euro in ETFs investiert, bekommt dafür 10 Euro. Das gilt für fünf aufeinanderfolgende Monate ab dem Starttermin, zusammen also bis zu 50 Euro. Sparplan, Einzelkauf oder beides zusammen zählen; Geld, das nur als Guthaben im Depot liegt, zählt nicht. Die Zählung beginnt mit dem Monat der ersten qualifizierten Investition, frühere Monate werden nicht nachgezahlt.

Der zweite Teil ist der Early-Bird-Bonus von 25 Euro. Er geht an alle, die sich während der Wartelistenphase eingetragen und in jedem der fünf Monate investiert haben. Ausgezahlt wird er zusammen mit der fünften Monatsprämie. Wer einen Monat auslässt, verliert diesen Teil, behält aber die bis dahin verdienten Zehner.

Die Prämien landen als Euro-Guthaben im Bitpanda-Konto, in der Regel innerhalb von sieben Werktagen nach Monatsende. Teilnehmen können die ersten 10.000 berechtigten Nutzer mit vollständig verifiziertem Bitpanda-Konto, Wohnsitz in Deutschland und Förderberechtigung nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz. Die Warteliste bleibt bis zum Tag vor dem Start geöffnet. Alle Details stehen in den Teilnahmebedingungen.

Für wen sich das Rechnen lohnt

Am meisten holen Familien heraus: Bei 150 Euro im Monat und zwei Kindern summieren sich die Zulagen auf 1.140 Euro im Jahr. Unter-25-Jährige nehmen den Einstiegsbonus mit, Selbstständige haben zum ersten Mal einen geförderten Weg, und Riester-Sparer können ihren Bestand umziehen. Eröffnen lässt sich das Depot erst im Januar. Die Zulage für 2027 gibt es für Beiträge, die bis Ende 2027 fließen; wer früh startet, kann die 1.800 Euro bequem über zwölf Monate verteilen. Wer am Starttag dabei sein will, trägt sich jetzt auf die Warteliste für das Bitpanda Altersvorsorgedepot ein. Das kostet nichts und verpflichtet zu nichts.

Weitere Informationen findet ihr auch im Brandhub von Bitpanda.

Disclaimer: Das Bitpanda Altersvorsorgedepot (“AVD”) ist derzeit noch nicht verfügbar. Der Zeitpunkt der Markteinführung, die Verfügbarkeit und die Produktfunktionen unterliegen der endgültigen Entscheidung von Bitpanda und können jederzeit geändert werden. Die Bonusaktion ist auf die ersten 10.000 berechtigten Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland begrenzt; es gelten die Teilnahmebedingungen. Staatliche Zulagen beruhen auf der aktuellen Gesetzeslage und können sich ändern; der Steuereffekt hängt von den persönlichen Verhältnissen ab. Investitionen in ETFs unterliegen Kursschwankungen und können zu Verlusten führen. Dieser Beitrag stellt keine Anlage- oder Steuerberatung dar.

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