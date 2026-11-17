Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte hat sich fast vervierfacht. Deutschlands größte Bank will mitverdienen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Deutsche Bank erweitert ihr Krypto-Geschäft mit der Crypto Finance Group als Partner für digitale Vermögenswerte. â³

Die Wallet-Infrastruktur soll Sicherheit und Skalierbarkeit für institutionelle Kunden bieten.

Weitere Blockchain-Dienstleistungen sind in Planung, ein Startdatum steht jedoch noch aus. â³

Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte zeigt ein starkes Wachstum in kurzer Zeit. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Die Deutsche Bank treibt den Aufbau ihres Krypto-Geschäfts voran und hat dafür einen weiteren Partner gewonnen. Künftig wird die Crypto Finance Group, eine Tochter der Deutschen Bank, die Wallet-Infrastruktur für das neue Verwahrangebot bereitstellen und dafür sorgen, dass digitale Vermögenswerte sicher aufbewahrt werden.

Mehrere Krypto-Partner

Die größte Bank Deutschlands behält dabei die Kontrolle über die Wallets und die Abwicklung der Transaktionen. Als Teil eines Modells mit mehreren Technologiepartnern ist Crypto Finance aber nicht der einzige Partner, auf den das Geldhaus zurückgreift. “Für unsere Lösung zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte arbeiten wir mit mehreren etablierten Partnern zusammen, um institutionellen Kunden ein sicheres und skalierbares Angebot bereitzustellen”, erklärte Paul Maley, Global Head of Trust & Securities Services bei der Deutschen Bank.

Und auch wenn die Technologie von Crypto Finance vor allem auf die Verwahrung digitaler Vermögenswerte ausgerichtet ist, soll sie künftig auch für weitere Blockchain-Dienstleistungen wie Stablecoin-Zahlungen oder Krypto-Investmentdienstleistungen eingesetzt werden. Ein konkretes Startdatum für diese zusätzlichen Angebote wurde bislang aber noch nicht genannt.

Deutsche Börse baut Krypto-Geschäft aus

Die Deutsche Börse hatte den Schweizer Krypto-Dienstleister Crypto Finance bereits 2021 mehrheitlich übernommen, um ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten auszubauen und sich Zugang zum institutionellen Krypto-Markt zu sichern. Für 57,5 Prozent der Anteile zahlte der Börsenbetreiber damals 77,3 Millionen Euro und steigerte die Beteiligung durch eine anschließende Kapitalerhöhung auf 67,5 Prozent.

Seitdem hat Crypto Finance sein Geschäft weiter ausgebaut und erhielt Anfang 2025 als eines der ersten Unternehmen eine MiCA-Lizenz. Wie groß das Potenzial in diesem Bereich ist, zeigt die Entwicklung des weltweiten Marktes für tokenisierte Vermögenswerte. Dessen Wert ist von zehn Milliarden US-Dollar im Januar 2025 auf 39 Milliarden US-Dollar im September 2026 gestiegen ist und hat sich damit innerhalb von weniger als zwei Jahren fast vervierfacht.