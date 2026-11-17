Bitcoin traut Boris Johnson weiterhin nicht über den Weg. Die Technologie dahinter will er aber nach London holen.

Boris Johnson: Bitcoin ist ein Schneeballsystem – aber Blockchain hat Zukunft

Boris Johnson: Bitcoin ist ein Schneeballsystem – aber Blockchain hat Zukunft

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Boris Johnson äußert sich auf der Solana-Konferenz zur Zukunft der Blockchain-Technologie. â³

Trotz seiner Kritik an Bitcoin sieht er Potenzial für Großbritannien als Blockchain-Vorreiter. â³

Johnson betont die Notwendigkeit klarer Verantwortlichkeiten im Krypto-Sektor.

Die britische Finanzaufsicht plant neue Vorschriften für Krypto-Börsen bis 2027. â³

Auf der Solana-Konferenz Breakpoint in London sprach sich der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson für eine führende Rolle Großbritanniens bei der Blockchain-Technologie aus. Dabei hatte er Bitcoin erst im März als riesiges Schneeballsystem bezeichnet und ist von dieser Einschätzung offenbar noch immer überzeugt.

Boris Johnson zweifelt weiter an Bitcoin

Auf der Konferenz wurde Johnson nun mit seiner früheren Kritik konfrontiert. Damals hatte er in einer Zeitungskolumne von einem Mann berichtet, der durch ein vermeintliches Bitcoin-Investment 20.000 britische Pfund verloren hatte. Eingezahlt hatte dieser aber ursprünglich gerade einmal 500 Pfund, nachdem ihm eine Verdopplung seines Geldes versprochen worden war und weitere Zahlungen sollten anschließend helfen, das verlorene Geld zurückzubekommen.

BORIS JOHNSON: I've long suspected Bitcoin is a giant Ponzi scheme and now I'm hearing tales of woe that make me fear I'm right… https://t.co/jZBeVlEp0U — Mail+ (@DailyMailUK) March 13, 2026

Vor allem in der fehlenden zentralen Verantwortlichkeit sieht Johnson weiterhin ein grundlegendes Problem von Kryptowährungen. „Ich möchte wissen, wer verantwortlich ist“, erklärte er auf der Konferenz. Sollte ihm Bitcoin gestohlen werden, wisse er nicht, an wen er sich wenden könne.

Großbritannien soll Blockchain-Vorreiter werden

Ungeachtet dessen sieht der konservative Politiker in der zugrunde liegenden Technologie großes Potenzial und fordert, dass Großbritannien bei der Entwicklung von Blockchain-Anwendungen und der Tokenisierung von Vermögenswerten eine führende Rolle übernimmt. Unterstützung erhielt er von Lord Ross Kempsell, einem Mitglied des britischen Oberhauses. Dieser verwies darauf, dass acht Prozent der britischen Erwachsenen bereits in Kryptowährungen investieren. Außerdem sieht er in einer klaren Regulierung die Chance, neue Unternehmen und Arbeitsplätze nach London zu holen.

Die britische Finanzaufsicht FCA arbeitet auch schon an entsprechenden Vorschriften, die ab dem 25. Oktober 2027 für Krypto-Börsen und Verwahrdienste sowie für bestimmte Stablecoin-Anbieter gelten sollen.