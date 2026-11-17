Eine der größten US-Banken hat ihre Position im Bitcoin-ETF von BlackRock binnen drei Monaten verdoppelt. Ein Blick in die Unterlagen zeigt allerdings, wem das Geld gehört.

50 Millionen Bitcoin-ETF-Anteile: Diese US-Bank stockt um 103 Prozent auf

50 Millionen Bitcoin-ETF-Anteile: Diese US-Bank stockt um 103 Prozent auf

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Wells Fargo hält nun fast 50 Millionen Anteile am Bitcoin ETF von BlackRock. â³

Der Anstieg der Anteile um 103 Prozent spiegelt den gestiegenen Kurs des Fonds wider. â³

Wells Fargo hat zum 30. September knapp 50 Millionen Anteile am Bitcoin ETF von BlackRock gehalten, im Wert von rund 2,35 Milliarden US-Dollar. Drei Monate zuvor waren es noch 24,4 Millionen Anteile im Wert von 812,2 Millionen. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor.

Die Zahl der Anteile stieg damit um 103 Prozent, der Wert sogar um 189 Prozent. Die Differenz erklärt sich durch den gestiegenen Kurs des Fonds im Berichtszeitraum. Rechnerisch entsprechen die Anteile einem indirekten Zugriff auf rund 28.070 Bitcoin, also etwa 3,5 Prozent der Bestände des Fonds.

Andere Institute wie Barclays kommen auf 3,94 Millionen Anteile im Wert von 186,66 Millionen US-Dollar, ein Plus von 48 Prozent, Citigroup erhöhte seinen Bestand ebenfalls um rund 50 Prozent.

Wem die Anteile tatsächlich gehören

Entscheidend für die Einordnung ist allerdings, was eine solche Mitteilung überhaupt aussagt. Die sogenannte Form 13F erfasst sämtliche Wertpapiere, über die ein Vermögensverwalter Entscheidungsgewalt hat, einschließlich der Bestände seiner Kunden.

Nach Berechnung von Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy Research, entfielen rund 85 Prozent der Anteile auf die beiden Depotgeschäfte der Bank. Michael Saylor, Chef des größten börsennotierten Bitcoin-Halters Strategy, teilte die Zahlen dennoch als Beleg dafür, dass Banken Bitcoin zu ihren Kunden bringen. Die Unterlagen deuten eher auf das Gegenteil hin.

Zudem sind die Daten nicht mehr frisch. Sie bilden den Stand vom 30. September ab, als Bitcoin deutlich höher notierte als derzeit. Seitdem haben Anleger erhebliche Summen aus den ETFs abgezogen, allein in der zweiten Novemberwoche 1,065 Milliarden US-Dollar. Ob darunter auch Kunden von Wells Fargo waren, geht aus den Zahlen nicht hervor.