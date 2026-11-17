Eine der meistgenutzten Preisplattformen im Krypto-Bereich gehört künftig mehrheitlich einer Stiftung mit eigenen Interessen. Gehandelt werden soll dort bald auch.

Solana Foundation sichert sich die Mehrheit an CoinGecko

Solana Foundation sichert sich die Mehrheit an CoinGecko

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana Foundation übernimmt die Mehrheit an CoinGecko, einer beliebten Krypto-Kursplattform mit 18 Millionen Nutzern. â³

Geplante Integration von Handelsmöglichkeiten und neuen Funktionen für dezentrale Finanzanwendungen. â³

Die Solana Foundation hat die Mehrheit an CoinGecko übernommen, einer der meistgenutzten Plattformen zur Verfolgung von Krypto-Kursen und On-Chain Daten. Verkündet wurde der Schritt von Vibhu Norby, Produktchef der Stiftung, auf der Konferenz Solana Breakpoint in London, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Der Kaufpreis und die genaue Höhe des Anteils wurden bisher noch nicht offengelegt. Neben der Website liefert CoinGecko Marktdaten über Schnittstellen an rund 180.000 Anwendungen und Unternehmen.

Aus der Plattform soll ein Handelsplatz werden

Die Stiftung plant, Handelsmöglichkeiten über Solana auf der Website, bei GeckoTerminal und in der App einzubauen. Nutzer könnten damit künftig Token recherchieren, Kurse verfolgen und Geschäfte abwickeln, ohne die Seite zu verlassen. Norby kündigte außerdem Werkzeuge für dezentrale Finanzanwendungen sowie eine breitere Abdeckung von Aktien und tokenisierten Vermögenswerten an.

CoinGecko selbst bezeichnete den Handel in seiner eigenen Mitteilung allerdings als Feld, das erst noch erschlossen werden müsse. Für Solana liegt der Reiz auf der Hand. Über CoinGecko erreicht das Netzwerk eine Nutzerschaft, die sich ohnehin mit Kursen beschäftigt, und kann sie direkt zum Handel führen. Ein Vorbild dürfte Binance sein, die 2020 den Wettbewerber CoinMarketCap übernahmen und dies offen mit der Nutzerbasis begründeten. Die Plattform teilte dazu mit, ihre Abdeckung des Gesamtmarkts mit eigener Technik und eigenen Methoden auf Basis öffentlicher Daten fortzuführen. Die Methodik bleibe weiterhin einsehbar.