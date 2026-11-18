An Beteiligungen, die sonst Großanlegern vorbehalten sind, sollen künftig auch Kleinanleger teilhaben. Die Neobank setzt dabei auf eine Technik, die Anteile beliebig klein schneidet.

Revolut will Beteiligungen über die Blockchain aufteilenrum

Revolut will Beteiligungen über die Blockchain aufteilenrum

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Revolut plant die Aufteilung von Fondsanteilen über die Blockchain. â³

Martin Gilbert kündigte das Vorhaben auf der Solana Breakpoint Konferenz an. â³

Ziel ist es, illiquide Anlagen für Anleger zugänglicher zu machen.

Details zu den Fonds und dem Starttermin wurden bislang nicht bekannt gegeben. â³

Revolut plant vier Fonds, bei denen die Blockchain für die Aufteilung der Anteile sorgt. Das kündigte Martin Gilbert, Verwaltungsratschef der Neobank, auf der Konferenz Solana Breakpoint in London an.

Die Technik soll Fonds für schwer handelbare Märkte in, wie er es nannte, marktfähige Größen zerlegen. Wer künftig einen Private-Equity-Fonds über Revolut kaufen wolle, könne das in Bruchteilen tun.

Die Sorge vor einer Liquiditätsklemme

Den Anlass für das Vorhaben lieferte nach Gilberts Darstellung eine Entwicklung, die er am Finanzmarkt heraufziehen sieht. Der Sektor steuere auf eine Liquiditätsklemme zu, besonders bei privaten Beteiligungen. Als Beispiele nannte er Beschränkungen bei der Rücknahme von Anteilen bei Partners Group sowie bei Fonds für Unternehmenskredite.

Seine Begründung formulierte er drastisch. Es gebe Liquidität, bis es keine mehr gebe, sagte er. Wer Menschen dabei helfe, in illiquiden Anlagen an Liquidität zu kommen, löse viele Probleme, und der einzige Weg dorthin führe über die Blockchain.

Wie gravierend das Problem ist, zeigt der Alltag in diesem Marktsegment. Wer Anteile zurückgeben will, wartet oft mehrere Monate und erhält am Ende nur einen Teil der gewünschten Summe.

Seit dem Sommer betreibt das Unternehmen in Europa eine Plattform für private Märkte, auf der sich Kunden bereits ab einem Euro beteiligen können. Verwaltet werden die Fonds von Häusern wie Apollo, Ares, Hamilton Lane und Partners Group. Nach eigenen Angaben zählt Revolut weltweit mehr als 80 Millionen Kunden.

Mehrere Details zu den geplanten Fonds und einen Termin für den Start nannte das Unternehmen noch nicht. Auch die Frage nach der Blockchain ließ Gilbert offen.