Die US-Börsen reagieren positiv auf die jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia. Für Bitcoin stehen allerdings weitere wichtige Termine an, die den Kurs bewegen könnten.

Bitcoin nach dem Kursrutsch: Sorgen Nvidias Zahlen jetzt für eine neue Rallye?

Bitcoin nach dem Kursrutsch: Sorgen Nvidias Zahlen jetzt für eine neue Rallye?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nvidia übertrifft die Erwartungen der Analysten mit beeindruckenden Quartalszahlen. â³

Bitcoin notiert nach einem Kursrutsch bei rund 64.600 US-Dollar. â³

Die geldpolitischen Signale aus den USA könnten den Krypto-Markt beeinflussen. â³

Entwicklungen im Arbeitsmarkt stehen im Fokus der kommenden Woche. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Nach den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgt ausgerechnet Nvidia für neue Hoffnung. Der US-amerikanische KI-Chiphersteller hat am Dienstagabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im dritten Geschäftsquartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit zeigt sich, dass die Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Chips trotz der jüngsten Unsicherheit weiterhin hoch ist.

NEWS: NVIDIA announces financial results for third quarter fiscal 2027.



➡️ Revenue of $115.8 billion, up 103% from a year ago

➡️ Data Center revenue of $107.6 billion, up 110% from a year ago



Read more: https://t.co/H0HA9uYB6q — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 17, 2026

Die Ergebnisse kommen nach schwierigen Wochen für Nvidia, dessen Aktie durch den Rücktritt seines Mitgründers und langjährigen CEO Jensen Huang belastet wurde. Der Konzern gehört zu den wichtigsten Chiplieferanten der KI-Industrie, weshalb die Entwicklungen auch an den traditionellen Finanzmärkten für Verunsicherung sorgten. Insbesondere Technologiewerte mussten zuletzt deutliche Verluste hinnehmen, die auch den Krypto-Markt belasteten.

Am Mittwochmorgen notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 64.600 US-Dollar und verzeichnet damit auf 24-Stunden-Sicht ein Minus von 0,35 Prozent. Auch Ethereum verliert 1,4 Prozent und steht bei etwa 1.810 US-Dollar, wohingegen sich einige Altcoins etwas besser entwickeln. XRP legt um 2,15 Prozent auf rund 0,98 US-Dollar zu und Solana gewinnt 3,11 Prozent auf etwa 75 US-Dollar.

An den US-Terminmärkten sorgen die Nvidia-Zahlen unterdessen für Kursgewinne: Der Future auf den S&P 500 steigt um 0,26 Prozent auf 7.377 Punkte, beim technologielastigen Nasdaq-Future beträgt das Plus 0,58 Prozent auf 27.232 Punkte. Gold geriet dagegen erneut ins Minus und fiel unter die Marke von 3.800 US-Dollar.

Für den weiteren Verlauf der Woche sind vor allem die geldpolitischen Signale aus den USA wichtig. Am heutigen Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Zinssitzung vom 28. Oktober. Damals hatten sich Lisa Cook und Beth Hammack für eine Zinserhöhung ausgesprochen, die übrigen Mitglieder stimmten jedoch für unveränderte Zinsen.

Am Donnerstag, dem 19. November, folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Zuletzt wurden 200.000 Anträge gemeldet, der Vier-Wochen-Durchschnitt lag bei etwa 195.000. Bleiben die Zahlen niedrig, würde das auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hindeuten und der Fed zusätzlichen Spielraum für weitere Zinserhöhungen geben. Ein deutlicher Anstieg könnte dagegen die Erwartungen an höhere Zinsen abschwächen und Risikoanlagen wie Bitcoin entlasten.