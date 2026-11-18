Nach den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgt ausgerechnet Nvidia für neue Hoffnung. Der US-amerikanische KI-Chiphersteller hat am Dienstagabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im dritten Geschäftsquartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit zeigt sich, dass die Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Chips trotz der jüngsten Unsicherheit weiterhin hoch ist.
Die Ergebnisse kommen nach schwierigen Wochen für Nvidia, dessen Aktie durch den Rücktritt seines Mitgründers und langjährigen CEO Jensen Huang belastet wurde. Der Konzern gehört zu den wichtigsten Chiplieferanten der KI-Industrie, weshalb die Entwicklungen auch an den traditionellen Finanzmärkten für Verunsicherung sorgten. Insbesondere Technologiewerte mussten zuletzt deutliche Verluste hinnehmen, die auch den Krypto-Markt belasteten.
Bitcoin nach dem Abverkauf: Diese US-Daten werden wichtig
Am Mittwochmorgen notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 64.600 US-Dollar und verzeichnet damit auf 24-Stunden-Sicht ein Minus von 0,35 Prozent. Auch Ethereum verliert 1,4 Prozent und steht bei etwa 1.810 US-Dollar, wohingegen sich einige Altcoins etwas besser entwickeln. XRP legt um 2,15 Prozent auf rund 0,98 US-Dollar zu und Solana gewinnt 3,11 Prozent auf etwa 75 US-Dollar.
An den US-Terminmärkten sorgen die Nvidia-Zahlen unterdessen für Kursgewinne: Der Future auf den S&P 500 steigt um 0,26 Prozent auf 7.377 Punkte, beim technologielastigen Nasdaq-Future beträgt das Plus 0,58 Prozent auf 27.232 Punkte. Gold geriet dagegen erneut ins Minus und fiel unter die Marke von 3.800 US-Dollar.
Für den weiteren Verlauf der Woche sind vor allem die geldpolitischen Signale aus den USA wichtig. Am heutigen Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll ihrer Zinssitzung vom 28. Oktober. Damals hatten sich Lisa Cook und Beth Hammack für eine Zinserhöhung ausgesprochen, die übrigen Mitglieder stimmten jedoch für unveränderte Zinsen.
Am Donnerstag, dem 19. November, folgen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Zuletzt wurden 200.000 Anträge gemeldet, der Vier-Wochen-Durchschnitt lag bei etwa 195.000. Bleiben die Zahlen niedrig, würde das auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hindeuten und der Fed zusätzlichen Spielraum für weitere Zinserhöhungen geben. Ein deutlicher Anstieg könnte dagegen die Erwartungen an höhere Zinsen abschwächen und Risikoanlagen wie Bitcoin entlasten.