Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt Bitcoin für zwei renommierte Universitäten ein Investment. Neue Daten zeigen nun eine überraschende Entwicklung bei Harvard.

Harvard setzt auf Gold und Bitcoin: Was die neuen Zahlen für Anleger zeigen

Harvard setzt auf Gold und Bitcoin: Was die neuen Zahlen für Anleger zeigen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Harvard und Dartmouth investieren in Bitcoin und Gold über börsengehandelte Fonds. â³

Harvard reduzierte seine Bitcoin-Beteiligung, baute jedoch massiv seine Goldposition aus. â³

Die aktuellen Bestände und Werte der beiden Universitäten geben Einblick in ihre Anlagestrategien. â³

Trotz Kursverlusten halten beide Universitäten an ihren Positionen fest. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Neben großen Vermögensverwaltern und Treasury-Unternehmen entdecken auch immer mehr US-Eliteuniversitäten Bitcoin für sich. Zu ihnen gehören die Harvard University und das Dartmouth College, die bereits seit einiger Zeit über börsengehandelte Fonds in Bitcoin investiert sind.

Die renommierte Universität Harvard hatte ihre Bitcoin-Beteiligung Anfang 2026 deutlich reduziert, ließ den verbleibenden Bestand in den darauffolgenden Monaten aber unangetastet. Bei Gold schlug Harvard dagegen einen anderen Weg ein und baute seine Position im dritten Quartal massiv aus – Ende September war die Goldanlage mehr als dreimal so viel wert wie die Beteiligung am Bitcoin-Fonds.

Bitcoin bleibt Teil der Anlagestrategie von Harvard

Wie aus einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Pflichtmitteilung hervorgeht, hielt Harvard zum 30. September 3,04 Millionen Anteile am iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Wert von etwa 144 Millionen US-Dollar. Der Fonds von BlackRock bildet die Kursentwicklung von Bitcoin ab und ermöglicht Investoren einen Zugang zur Kryptowährung, ohne diese selbst verwahren zu müssen. Ende 2025 hatte Harvard noch rund 5,35 Millionen Anteile besessen, bevor die Universität ihren Bestand im ersten Quartal 2026 um etwa 43 Prozent reduzierte.

Auch das Dartmouth College setzte seine Bitcoin-Investitionen fort. Zum Ende des dritten Quartals hielt die Universität 201.531 Anteile am BlackRock-Fonds, die damals rund 9,5 Millionen US-Dollar wert waren. Dartmouth beließ es allerdings nicht bei BTC, sondern investierte auch in Ethereum und Solana. Die entsprechenden Beteiligungen beliefen sich auf rund 4,5 Millionen beziehungsweise 4,9 Millionen US-Dollar und blieben gegenüber dem Vorquartal ebenfalls unverändert.

Sowohl Gold als auch Bitcoin hatten kein einfaches Jahr 2026 / Quelle: TradingView

Bei Harvard fiel dagegen vor allem der Ausbau der Goldposition auf. Die Zahl der gehaltenen Anteile am SPDR Gold Shares ETF stieg von 58.862 auf 1,16 Millionen, was nahezu einer Verzwanzigfachung entspricht und den Wert der Beteiligung Ende September auf rund 442 Millionen US-Dollar brachte.

Trotz der jüngsten Bitcoin-Kursverluste zeigen die veröffentlichten Zahlen, dass beide Universitäten zumindest bis Ende September an ihren verbliebenen Positionen festhielten. Die SEC-Unterlagen geben allerdings keinen Aufschluss darüber, ob Harvard und Dartmouth ihre Bestände im Oktober oder November verändert haben.