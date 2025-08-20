App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.90 T $
Bitcoin-Kurs113,762.00 $-1.53%
Ethereum-Kurs4,224.33 $-1.53%
XRP-Kurs2.89 $-4.17%
Cardano-Kurs0.854327 $-8.14%
Solana-Kurs181.21 $-0.23%
Dogecoin-Kurs0.214650 $-2.14%
BNB-Kurs830.45 $-1.62%
Polkadot-Kurs3.81 $-1.62%
IOTA-Kurs0.195621 $-3.51%
Official Trump-Kurs8.79 $-2.32%
TRON-Kurs0.350733 $0.00%
Stellar-Kurs0.398676 $-2.53%

Kenneth Rogoff lenkt ein Harvard-Ökonom korrigiert Bitcoin-Prognose von 2018

Harvard-Professor Kenneth Rogoff hielt Bitcoin einst für überbewertet. Jahre später erklärt er, warum der Kursanstieg ihn überrascht hat.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs113,762.00 $-1.53 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann mit Brille und Anzug spricht auf der Bühne des Weltwirtschaftsforums über Themen wie Bitcoin, während im Hintergrund das Logo der Veranstaltung zu sehen ist.

Beitragsbild: picture alliance

 | Kenneth Rogoff äußert sich auf X zu seiner Bitcoin-Fehleinschätzung – und kritisiert erneut die Regulierungslage
  • Kenneth Rogoff, renommierter Harvard-Ökonom und ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), hat sich zu seiner Bitcoin-Prognose von 2018 geäußert.
  • Damals erklärte er in einem CNBC-Interview, Bitcoin werde “wahrscheinlicher 100 US-Dollar erreichen als 100.000”.
  • Sieben Jahre später zeigt sich: Bitcoin steht sogar deutlich höher. Das aktuelle Allzeithoch liegt bei knapp 124.500 US-Dollar.
  • In einem X-Beitrag schreibt Rogoff nun: “Was habe ich übersehen?” Als Gründe für seine damalige Fehleinschätzung nennt er unter anderem die ausbleibende Krypto-Regulierung in den USA sowie die Rolle von Bitcoin im “globalen Schattenmarkt”.
    • Die Reaktionen aus der Krypto-Branche ließen nicht lange auf sich warten. Bitwise-CIO Matt Hougan erklärte, Rogoff habe sich nicht vorstellen können, “dass ein dezentrales Projekt, das seine Kraft aus den Menschen und nicht aus zentralen Institutionen zieht, in großem Maßstab erfolgreich sein kann.”
    • Krypto-Analyst David Lawant kommentierte, Rogoffs Buch The Curse of Cash sei “so schlecht” gewesen, dass es ihn “zum Bitcoin gebracht” habe.
    • Übrigens: Die Harvard-Stiftung selbst investiert bereits länger in Bitcoin und hat jüngst ein Investment von rund 116 Millionen US-Dollar in BlackRocks Bitcoin-ETF offengelegt.
    • Das zeigt: Selbst Ökonomen von Elite-Institutionen, so renommiert sie auch sein mögen, liegen in ihren Einschätzungen nicht immer richtig.
    • Wie du die Endowment-Strategien der US-Spitzenunis auf dein eigenes Portfolio überträgst, liest du hier: In diese Assets investieren jetzt die Elite-Unis.
    Empfohlenes Video
    Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!

    Quellen

    Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Ein Mann im Anzug steht selbstbewusst vor einem grafischen Hintergrund, der ein großes Bitcoin-Symbol zeigt. Es ist Rahim Taghizadegan.
    Rahim Taghizadegan im Interview“Ein Bitcoin-Investment ist nicht spekulativ, sondern konservativ”
    Nahaufnahme einer physischen Bitcoin-Münze mit detaillierten Schaltkreismustern und dem ikonischen Bitcoin-Symbol vor einem dunklen, verschwommenen Hintergrund. Bitcoin Kurs Korrektur nach Allzeithoch und Jackson Hole Symposium Auswirkung auf Bitcoin Chart
    Bitcoin aktuellBitcoin-Bullrun unterbrochen – darauf blicken jetzt die Anleger
    Eine rote Fahne mit einem großen weißen H, das eine Elite-Uni symbolisiert, hängt an einem Mast, der an einem Backsteingebäude neben einer Straßenlaterne und Bäumen befestigt ist.
    Harvard, Yale, MIT und Co.In diese Assets investieren jetzt die Elite-Unis
    OKB
    133.84 $
    3.69%
    Chainlink
    24.87 $
    2.23%
    Story
    5.65 $
    1.58%
    LEO Token
    9.62 $
    1.09%
    Aave
    289.77 $
    0.97%
    Toncoin
    3.27 $
    0.56%
    Ethena Staked USDe
    1.19 $
    0.04%
    USDS
    1.00 $
    0.02%
    USDC
    0.999801 $
    0.01%
    sUSDS
    1.06 $
    0.01%
    Cardano
    0.854327 $
    -8.14%
    Pudgy Penguins
    0.030082 $
    -6.49%
    Sei
    0.300348 $
    -6.28%
    POL (ex-MATIC)
    0.239493 $
    -5.12%
    XRP
    2.89 $
    -4.17%
    NEXO
    1.26 $
    -4.04%
    Injective
    13.55 $
    -3.37%
    Hedera
    0.234261 $
    -3.13%
    Quant
    103.85 $
    -2.92%
    Bonk
    0.000022 $
    -2.78%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren