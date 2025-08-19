App herunterladen
Harvard, Yale, MIT und Co. In diese Assets investieren die Elite-Unis

Harvard und andere Elite-Unis investieren in Gold, ETFs – und auch Bitcoin. Was ihre Strategie verrät und wie Privatanleger davon profitieren.

Dominic Döllel
In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Rolle Aktien, ETFs und alternative Investments in den Milliarden-Portfolios der Elite-Unis spielen
  • Welche Investmentfehler selbst Harvard-Ökonomen machen – und was Privatanleger daraus lernen können
  • Wie du die Endowment-Strategien der US-Spitzenunis auf dein eigenes Portfolio überträgst

Elite-Universitäten gelten als intellektuelle Speerspitze der USA, auch bei der Kapitalanlage. Die Endowments – das sind dauerhaft angelegte Stiftungsvermögen zur Finanzierung von Lehre, Forschung und Infrastruktur – von Harvard, Yale, Stanford und Co. verwalten zusammen hunderte Milliarden US-Dollar und investieren über Fonds, Hedgefonds und Direktbeteiligungen global. Jetzt sorgte ein Strategiewechsel für Aufsehen: Harvard hat die Bitcoin-Position in seinem Portfolio erhöht. Doch was können Privatanleger von den vermeintlich schlausten Köpfen der Welt lernen? Wir haben die Portfolios der Elite-Unis verglichen.

Das könnte dich auch interessieren