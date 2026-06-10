In diesem Artikel erfährst du:
- Warum eine anhaltende Abstinenz der XRP-Bullen gefährlich für die Kryptowährung ist
- Warum ein Rückfall unter 1 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bedeuten könnte
- Welche Chartniveaus bei Ripple in den kommenden Tagen und Wochen über die Kursrichtung entscheiden
Die Kryptowährung Ripple (XRP) musste sich der Marktschwäche beugen und rutschte in der Vorwoche auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 ab. Im Wochenvergleich notiert der Altcoin rund zehn Prozent tiefer im Bereich des Februartiefs von 1,12 US-Dollar. Die Handelsrange der Vormonate wurde nach einem Fehlausbruch auf der Oberseite nun nachhaltig gen Süden verlassen. Warum die psychologisch relevante Marke von 1,00 US-Dollar gleich aus mehrfacher Sicht als Schlüsselniveau zu bewerten ist, verrät die neueste Kursanalyse.
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