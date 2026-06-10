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Kursanalyse 

XRP-Kursanalyse: Droht der Rückfall unter 1 US-Dollar?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) verliert weiter an Halt. Steht dem Altcoin über die Sommermonate der Zusammenbruch bevor? Folgende Chartmarken müssen Anleger jetzt kennen!

Stefan Lübeck
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XRP-Münze vor roten Zahlen im Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ripple (XRP) fällt auf ein neues Jahrestief

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum eine anhaltende Abstinenz der XRP-Bullen gefährlich für die Kryptowährung ist
  • Warum ein Rückfall unter 1 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bedeuten könnte
  • Welche Chartniveaus bei Ripple in den kommenden Tagen und Wochen über die Kursrichtung entscheiden

Die Kryptowährung Ripple (XRP) musste sich der Marktschwäche beugen und rutschte in der Vorwoche auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 ab. Im Wochenvergleich notiert der Altcoin rund zehn Prozent tiefer im Bereich des Februartiefs von 1,12 US-Dollar. Die Handelsrange der Vormonate wurde nach einem Fehlausbruch auf der Oberseite nun nachhaltig gen Süden verlassen. Warum die psychologisch relevante Marke von 1,00 US-Dollar gleich aus mehrfacher Sicht als Schlüsselniveau zu bewerten ist, verrät die neueste Kursanalyse.

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