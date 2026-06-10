Was passiert, wenn die Bitcoin-Haltefrist fällt? BTC-ECHO analysiert vier mögliche Krypto-Steuermodelle – und zeigt, wie teuer es wirklich werden könnte.

Vier Krypto-Steuerszenarien: So teuer könnte es bald für deutsche Bitcoin-Anleger werden

Vier Krypto-Steuerszenarien: So teuer könnte es bald für deutsche Bitcoin-Anleger werden

In diesem Artikel erfährst du: Warum der einfachste Krypto-Steuereingriff die höchste finanzielle Belastung bedeuten könnte

Welche Konsequenzen die Einführung von "Krypto-Kapitalertragssteuern" hätte

Wie das Holländische Modell selbst Bitcoin-Sparern an den Kragen geht, die niemals verkaufen

Was eine Vermögenssteuer für Krypto-Anleger bedeuten könnte

Über der deutschen Krypto-Community ziehen dunkle Wolken auf. Die Aussicht auf höhere Steuern, wie sie Finanzminister Lars Klingbeil anstrebt, sorgt vor allem bei langfristigen Bitcoin-Hodlern für Unmut. Noch ist offen, wie die schwarz-rote Bundesregierung zusätzliche Einnahmen aus Krypto-Gewinnen erzielen will. Diskutiert werden Modelle von einer Kapitalertragsteuer nach Aktien-Vorbild bis zum “holländischen Modell”. Letzteres würde bedeuten, dass der Fiskus selbst bei rein virtuellen Gewinnen zugreifen könnte. Wir haben vier mögliche Steuerszenarien für 2027 untersucht.

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