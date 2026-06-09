Blasen platzen nicht wegen schlechter Technologie. Sie platzen, wenn Anleger Vermögenswerte verkaufen müssen, um an Geld zu kommen. Genau diese Logik stellt Ray Dalio ins Zentrum seiner aktuellen Warnung.

In einem Bloomberg-Interview beim Forbes Iconoclast Summit am 3. Juni 2026 in New York hat Ray Dalio vor einer Mischung aus steigender Staatsverschuldung und möglichen Liquiditätsschocks gewarnt. Der Gründer von Bridgewater Associates sieht die Belastungen für das Finanzsystem wachsen: Seine Analyse beginnt bei den amerikanischen Staatsfinanzen. Sie führt über die Rolle der Notenbanken bis zu einer Frage, die auch Bitcoin-Anleger beschäftigen dürfte.

Der Druck auf das System wächst

Den Ausgangspunkt seiner Analyse sieht Dalio in den amerikanischen Staatsfinanzen. Im Jahr 2025 hat die US-Regierung 5,235 Billionen US-Dollar eingenommen, aber 7,010 Billionen US-Dollar ausgegeben. Daraus ist ein Haushaltsdefizit von 1,775 Billionen US-Dollar entstanden. Ein Defizit bedeutet, dass der Staat mehr Geld ausgibt als er einnimmt und die Lücke über neue Schulden finanzieren muss.

Dalio vergleicht diese Entwicklung mit Ablagerungen in den Arterien. Sie entstehen schleichend und schränken mit der Zeit die Bewegungsfreiheit ein. Ähnlich sieht er die Lage der USA: Je höher die Schulden steigen, desto mehr Geld fließt in Zinszahlungen. Für andere Ausgaben bleibt weniger Spielraum.

Auch an den Finanzmärkten zeigen sich Warnsignale. Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen liegen auf einem hohen Niveau; Investoren verlangen also höhere Zinsen, wenn sie dem amerikanischen Staat Geld leihen.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ist zuletzt wieder über 4,5 Prozent gestiegen und spiegelt die Sorgen vieler Investoren über Inflation, Schulden und langfristige Staatsfinanzen wider I Quelle: CNBC

Entscheidend ist die sogenannte Realrendite. Sie zeigt, wie viel Ertrag nach Abzug der Inflation übrig bleibt. Fällt sie zu niedrig aus, verlieren klassische Anlageformen an Attraktivität. Viele Anleger suchen dann nach Alternativen, die ihre Kaufkraft besser schützen können.

Die Fed steckt im Dilemma

Mit Kevin Warsh steht seit Mai 2026 ein neuer Vorsitzender an der Spitze der Federal Reserve. Dalio zweifelt nicht an dessen Unabhängigkeit, sieht aber wenig Handlungsspielraum. Weitere Zinserhöhungen würden den Druck auf Anleihemärkte und Unternehmen erhöhen. Zinssenkungen könnten die Inflation erneut anheizen.

Dalio hält deshalb einen anderen Weg für wahrscheinlicher: Statt Schulden aktiv abzubauen, könnten Regierungen und Zentralbanken versuchen, die Belastung über einen längeren Zeitraum zu verringern.

Ökonomen sprechen von „finanzieller Repression“. Die Idee ist einfach: Die Zinsen bleiben niedrig, während die Preise weiter steigen. Dadurch verliert Geld an Kaufkraft. Die Schulden bleiben zwar bestehen, ihr tatsächlicher Wert sinkt aber mit der Zeit. Für Investoren hat ein solches Umfeld weitreichende Folgen. Wenn Sparguthaben und Staatsanleihen real an Wert verlieren, steigt die Suche nach alternativen Wertspeichern.

Bitcoin und das Risiko Taiwan

Sorgen bereiten Dalio auch die Spannungen zwischen den USA und China. Besonders kritisch sieht er die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von Taiwan.

Dort produziert TSMC einen großen Teil der modernsten Computerchips. Sie werden für KI-Anwendungen, Rechenzentren, Smartphones und viele andere Technologien benötigt. Nach Ansicht von Dalio könnte schon eine kurze Unterbrechung der Lieferketten erhebliche Folgen für die Technologiebranche haben.

Für die Märkte wäre ein solcher Schock weitreichend, denn: In Phasen großer Unsicherheit suchen Investoren häufig Sicherheit und Liquidität. Dann geraten selbst Vermögenswerte unter Druck, die langfristig als attraktiv gelten.

Warum Dalio auch vor Bitcoin warnt

Besonders aufmerksam verfolgt Dalio die Entwicklung an den Finanzmärkten. Seine Modelle sehen aktuell rund 80 Prozent jener Bedingungen, die vor den Spekulationsphasen von 1929 und 2000 geherrscht haben.

Für Dalio platzen Blasen nicht wegen neuer Technologien oder hoher Bewertungen. Sie platzen, wenn Anleger Geld benötigen und Vermögenswerte verkaufen müssen. Auch für Bitcoin ist das relevant: Viele Anleger sehen die Kryptowährung als Absicherung gegen steigende Schulden, Inflation und eine lockere Geldpolitik. Dalio stellt diese Logik zwar nicht grundsätzlich infrage. Aber seine Warnung richtet sich auf die Phase davor.

Gerät das Finanzsystem unter Druck und Investoren benötigen plötzlich Liquidität, werden häufig auch profitable und liquide Vermögenswerte verkauft. Bitcoin gehört zu dieser Gruppe. Langfristig könnte die Kryptowährung von einem schwindenden Vertrauen in klassische Finanzanlagen profitieren. Kurzfristig bleibt sie anfällig für Liquiditätsschocks, weil Anleger in Krisenzeiten oft zuerst liquide Vermögenswerte verkaufen.

Genau das versucht Dalio zu erklären: Die Argumente für Bitcoin bleiben aus seiner Sicht bestehen. Kommt es jedoch zu einem größeren Schock, kann die Kryptowährung zunächst unter denselben Marktmechanismen leiden wie viele andere Vermögenswerte.