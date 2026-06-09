Der Krypto-Markt bleibt weiterhin in unsicherem Fahrwasser. Wir haben unser Portfolio entsprechend langfristig aufgestellt – doch von einem Coin haben wir uns getrennt.

Der Krypto-Markt erholt sich nach den jüngsten Turbulenzen etwas. Auch bei den größeren Altcoins zeigen sich leichte Zugewinne. Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Der Krypto-Markt zeigt erste Erholungstendenzen: Bitcoin steigt auf rund 63.000 US-Dollar, Ethereum auf etwa 1.600 US-Dollar. Auch Altcoins wie Solana und XRP legen leicht zu.

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Onchain-Daten deuten auf verstärkte Käufe hin: Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC haben in den vergangenen 60 Tagen über 53.000 Bitcoin akkumuliert. In seiner neusten Bitcoin-Kursanalyse weist BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck zudem auf einen historisch niedrigen RSI-Wert hin, welches die Chance für eine Bodenbildung in den nächsten Wochen erhöht.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Seit Neuestem ist auch Phala Network (PHA) Teil unseres Portfolios. Zcash (ZEC) ist mittlerweile kein Teil unserer Aufstellung mehr – ähnlich wie bei Arthur Hayes. Um auf die Entwicklungen im Iran-Konflikt reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen Kursabschlag von acht Prozent auf. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 87.500 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot mit Rückschlag zu Wochenbeginn

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Warum wir uns von Zcash getrennt haben

Der Privacy-Coin Zcash (ZEC) verlor wenige Stunden nach Bekanntwerden einer Sicherheitslücke um 50 Prozent an Wert. Um das Risiko für unser Musterportfolio zu mitigieren, wurde die Position am vergangenen Donnerstag abgestoßen. Zwar hat der ZEC-Kurs nach Ankündigung eines Updates einen Großteil seiner Kurskorrektur mittlerweile kompensieren können, jedoch ist die Gefahr eines nachhaltigen Imageschadens unverändert vorhanden, weshalb kurzfristig keine Neuaufnahme ins Depot geplant.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bleibt kurzfristig unter Druck. Mit einem Kurs von rund 62.860 US-Dollar notiert die Kryptowährung knapp unter dem wichtigen EMA-20 und zeigt weiterhin eine neutrale bis leicht bärische Tendenz. Ein Anstieg über den Widerstand bei 63.372 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 64.200 US-Dollar einleiten.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 62.423 US-Dollar entscheidend. Fällt Bitcoin darunter, drohen weitere Verluste bis in den Bereich von 60.000 bis 58.000 US-Dollar. Der RSI signalisiert aktuell weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktlage, während die Volatilität erhöht bleibt.

Ethereum (ETH)

Ethereum bewegt sich aktuell in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert bei rund 1.666 US-Dollar und damit knapp unter dem EMA-20. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 1.697 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 1.800 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 1.655 US-Dollar entscheidend. Ein Bruch dieser Marke könnte weitere Verluste bis in den Bereich von 1.540 US-Dollar auslösen. Gleichzeitig bleibt die Volatilität erhöht, während der RSI auf ein nachlassendes Momentum hindeutet und kurzfristig keine klare Trendwende signalisiert.

Solana (SOL)

Solana befindet sich aktuell in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert bei rund 66 US-Dollar knapp unter dem EMA-20 und steht damit weiter unter kurzfristigem Druck. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 68,50 US-Dollar könnte das Chartbild aufhellen und eine Bewegung in Richtung 75 bis 78 US-Dollar ermöglichen.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 65 US-Dollar entscheidend. Fällt Solana darunter, droht eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich von 62 US-Dollar. Der RSI signalisiert derzeit neutrales Momentum, während die erhöhte Volatilität auf weitere kurzfristige Kursausschläge hindeutet.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich kurzfristig schwach und notiert mit rund 62,40 US-Dollar unter dem wichtigen EMA-20. Die Kursstruktur mit tieferen Hochs und Tiefs deutet weiterhin auf eine neutrale bis leicht bärische Marktphase hin. Erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 65,12 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 75,91 US-Dollar einleiten.

Auf der Unterseite bleiben die Unterstützungen bei 59,63 und 57,84 US-Dollar entscheidend. Fällt Aave unter diese Marken, dürfte sich der Abwärtsdruck weiter verstärken. Der RSI signalisiert derzeit schwaches Momentum, während die moderate Volatilität auf eine anhaltende Konsolidierungsphase hindeutet.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt sich derzeit vergleichsweise stabil und bewegt sich in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Der Kurs notiert bei rund 602 US-Dollar und damit knapp über dem EMA-20. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 610 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 675 US-Dollar eröffnen.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 593 US-Dollar entscheidend. Fällt der Kurs darunter, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 556 US-Dollar ausweiten. Der RSI signalisiert aktuell neutrales bis leicht positives Momentum, während die Volatilität moderat bleibt.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol befindet sich aktuell in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert bei rund 0,58 US-Dollar unter dem EMA-20 und zeigt eine Serie tieferer Hochs, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 0,599 US-Dollar könnte das Chartbild verbessern und eine Erholung in Richtung 0,80 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 0,564 US-Dollar entscheidend. Fällt der Kurs darunter, droht eine Ausweitung der Verluste bis in den Bereich von 0,52 US-Dollar. Der RSI bewegt sich unterhalb der neutralen Marke von 50 Punkten, während die steigende Volatilität auf eine angespannte Marktphase und erhöhte Schwankungen hindeutet.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton gehört zu den wenigen Outperformern am Krypto-Markt und gewinnt auf Wochensicht rund fünf Prozent an Werz hinzu. Mit 0,166 US-Dollar handelt der CC-Kurs damit wieder an der Oberkante seiner Seitwärtsrange der letzten Wochen. Kurzfristig muss der Kurs sich nun oberhalb der 0,159 US-Dollar stabilisieren, ansonsten droht ein Rückfall in Richtung Wochentief bei 0,153 US-Dollar. um die Chance auf eine Ausbruchsbewegung in Richtung 0,175 US-Dollar zu wahren.

Ein RSI-Wert von 59 indiziert steigenden Momentum, was die Chance auf einen Anstieg in Richtungg 0,175 US-Dollar verbessert. Gelingt ein Sprung über diese Marke wäre ein Durchmarsch in Richtung 0,188 UD-Dollar in den kommenden Wochen vorstellbar.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) musste in den letzten sieben Handelstagen ebenfalls eine Kurskonsolidierung verkraften. In der Spitze fiel der HYPE-Kurs bis an das 2025-Hoch zurück. Aktuell versucht sich der Kurs um den EMA-20 zu stabilisieren. Eine nachhaltige Aufgabe würde einen Rücksetzer bis an den EMA-50 bei 53,71 US-Dollar bedeuten. Sogar eine Abverkauf bis an das untere Bollingerband bei 52,02 US-Dollar wäre vorstellbar.

Der RSI indiziert abnehmendes Momentum. Eine Verschnaufpause ist aus charttechnischer Sicht aber verkraftbar. Neue Anstiegschancen würden sich erst bei einer Stabilisierung oberhalb der 64,72 US-Dollar bieten. Sodann könnte Hyperliquid erneut in Richtung des 127er-Fibonacci-Extensions bei 69,88 US-Dollar zulegen.

Ripple (XRP)

XRP bewegt sich weiterhin in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert bei rund 1,15 US-Dollar knapp oberhalb des EMA-20, bleibt aber unter dem wichtigen Widerstand bei 1,17 US-Dollar. Erst ein Ausbruch über diese Marke könnte eine Erholung in Richtung 1,25 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleiben die Unterstützungen bei 1,143 und 1,136 US-Dollar entscheidend. Ein Bruch dieser Bereiche könnte den Verkaufsdruck erhöhen und den Kurs in Richtung 1,10 US-Dollar drücken. Der RSI liegt im neutralen Bereich, während die Volatilität auf eine anhaltende Konsolidierungsphase hindeutet.

Phala Network (PHA)

Das Privacy AI-Projekt Phala rutschte im Zuge des Abverkaufs am Krypto-Markt bis an seine Verlaufstiefs bei 0,030 US-Dollar. Ausgehend vom Verlaufshoch bei 0,062 US-Dollar hat der Micro-Cap damit rund 50 Prozent korrigiert. Der RSI indiziert aktuell eine leichte Erholung. Eine Gegenbewegung in Richtung 0,035 US-Dollar scheint vorstellbar. Erst wenn dieses Widerstandsniveau dynamisch zurückerobert ist, könnte der PHA-Kurs bis an die 0,040 US-Dollar zulegen.

Gibt Phala die starke Unterstützung um das Wochentief hingegen nachhaltig auf, droht ein Rücksetzer bis an die 0,028 US-Dollar. Zeigt sich der Krypto-Sektor in den nächsten Tagen weiter bearish, wäre sogar ein Retest der horizontalen Unterstützung bei 0,026 US-Dollar nicht auszuschließen.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Zwar konnten die Bullen den Abverkauf in der Vorwoche in den letzten Tagen zumindest anteilig kompensieren, der Rückfall auf neue Jahrestiefs bei nahezu allen Kryptowährungen unterstreicht die Gefahr einer anhaltenden Kursschwäche über die Sommermonate. Insbesondere die erste Leitzinsentscheidung unter der Führung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh in der kommenden Handelswoche könnte zu einer Korrekturausweitung in den US-Aktienindizes führen, was auch die Kurse von Risiko-Anlagen wie Bitcoin und Co. belasten könnte. Aus diesem Grund halten wir die Cashquote unverändert oberhalb von 25 Prozent, um auf weitere Rücksetzer in den statistisch schwierigen Sommermonaten reagieren zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Im Fokus der Woche stehen mehrere wichtige US-Wirtschaftsdaten. Besonders entscheidend sind die US-Inflationsdaten (CPI) am Mittwoch. Analysten erwarten einen Anstieg der Teuerungsrate auf 4,2 Prozent.

Am Donnerstag folgen die EZB-Zinsentscheidung sowie die US-Erzeugerpreise (PPI). Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte. Gleichzeitig dürften die PPI-Daten Hinweise darauf liefern, wie stark der Preisdruck in den US-Lieferketten bleibt.

Zum Wochenschluss richtet sich der Blick auf das US-Verbrauchervertrauen. Nach dem historischen Tiefstand im Mai wird eine leichte Erholung erwartet. Die Daten könnten Aufschluss darüber geben, wie Verbraucher die wirtschaftliche Lage einschätzen und damit zusätzliche Impulse für die Finanzmärkte liefern.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.