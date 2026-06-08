Eine Sicherheitslücke bei Zcash führte zu einem heftigen Abverkauf. Nun scheint der Fehler behoben – und der Privacy Coin vor einem Comeback.

Zcash legt nach Update 42 Prozent zu: Ist der Coin jetzt wieder sicher?

Zcash legt nach Update 42 Prozent zu: Ist der Coin jetzt wieder sicher?

Die vergangene Woche war für Zash von heftigen Existenzkämpfen geprägt. Nachdem eine gravierende Sicherheitslücke den Kurs um fast die Hälfte einbrechen ließ, herrschte Unsicherheit unter den Investoren. Nun gibt das Entwicklerteam Entwarnung. Auf X erklärte Josh Swihart, Gründer des Zcash Open Development Lab (ZODL), der Fehler im Protokoll sei mittels eines zweistufigen Updates behoben worden.

Und ZEC? Das schoss übers Wochenende mal eben um 42 Prozent gen Norden und konnte so den Wochenverlust auf 22 Prozent reduzieren. Kommt es nun zum Comeback in Richtung 700 US-Dollar?

Zcash Struktur & Kursentwicklung

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs innerhalb einer Spanne von 396,26 USD (Low) bis 446,99 USD (High) basierend auf den letzten 6 4h‑Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 425,02 USD und damit 11,22 USD unter dem vorherigen 4h‑Schluss von 436,24 USD. Die Marktkapitalisierung beträgt 7.156.853.268 USD.

Der Kurs notiert leicht oberhalb des EMA‑20 (419,81 USD) und zeigt eine gemischte Hoch-/Tief‑Sequenz nach dem lokalen Hoch bei 446,99 USD. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 424,51 USD und 396,26 USD, Widerstände bei 443,13 USD und 446,99 USD. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die Lage technisch neutral mit tendenziell kurzzeitigen Erholungsversuchen.

ZEC Momentum-Check

Der RSI liegt bei ca. 47,8 und signalisiert neutrales bis leicht schwaches Momentum. Das Histogramm zeigt abnehmende negative Beschleunigung, was auf eine leichte Stabilisierung des Abwärtsdrucks hindeutet.

ZEC Volatilität & Risikoeinschätzung

Die Bollinger‑Bänder weisen eine Breite von rund 164,61 USD auf (Upper 462,36 USD / Lower 297,75 USD), was eine erhöhte Schwankungsbreite bedeutet. Marktphase: Konsolidierung nach starkem Abverkauf mit erhöhtem Risiko für kurzfristige Richtungssprünge.

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Kurzfristige Zcash Prognose & Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose neutral: technisch stabil über dem EMA‑20, aber mit erhöhter Volatilität. Unterstützungen liegen bei 424,51 USD und 396,26 USD, Widerstände bei 443,13 USD und 446,99 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 446,99 USD mit Volumenanstieg würde das bullishe Szenario eröffnen, ein Bruch unter 396,26 USD bestätigt das bearishe Szenario.

Empfohlenes Video Zcash: Wie viel ist wirklich am Privacy-Hype dran?

Neutrales Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Im wahrscheinlichsten Szenario bewegt sich der Kurs weiterhin in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 410 und 440 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung bei 396,26 US-Dollar verteidigt wird und der Kurs oberhalb des EMA-20 bei 419,81 US-Dollar verbleibt. Gleichzeitig sollte sich der RSI im neutralen Bereich zwischen 45 und 55 Punkten halten, während der Widerstand bei 446,99 US-Dollar vorerst nicht nachhaltig überwunden wird.

Bullisches Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Ein Anstieg in den Bereich zwischen 447 und 520 US-Dollar rückt in den Fokus, wenn der Widerstand bei 446,99 US-Dollar mit erhöhtem Handelsvolumen durchbrochen wird. Zusätzliche Stärke würde ein RSI-Anstieg über 55 Punkte signalisieren, während ein Ausbruch über das Bollinger-Oberband bei 462,36 US-Dollar weiteres Momentum freisetzen könnte. In diesem Fall rückt insbesondere das Fibonacci-Level bei 498,94 US-Dollar als wichtiges Zwischenziel in den Mittelpunkt.

Bearishes Szenario (20 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Das negative Szenario aktiviert sich bei einem nachhaltigen Bruch der Unterstützung bei 396,26 US-Dollar. Fällt der RSI dabei unter 40 Punkte und schließt der Kurs zusätzlich unter dem Bollinger-Unterband bei 297,75 US-Dollar, dürfte sich der Abwärtsdruck weiter verstärken. In der Folge kämen Rücksetzer in Richtung 300 US-Dollar und anschließend bis zum Jahrestief bei rund 250,12 US-Dollar in Betracht.