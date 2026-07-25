Die fünf teuersten Fehler beim Wechsel des Krypto-Brokers

Seit dem 1. Juli brauchen Krypto-Provider in der EU eine MiCA-Zulassung. Millionen Europäer wechseln jetzt deshalb ihre Anbieter. Die größten Risiken liegen jedoch beim Transfer selbst.

Eine Ethereum-Adresse besteht aus 42 Zeichen. Wer beim Kopieren nur einen Fehler macht, schickt sein Vermögen ins Nirgendwo. Seit dem 1. Juli 2026 ist dieses Szenario für viele Anleger näher gerückt, denn an diesem Tag endete die letzte MiCA-Übergangsfrist. Nur noch zugelassene Anbieter dürfen seither Krypto-Dienstleistungen für EU-Kunden erbringen. Vor dem Umzug lohnt deshalb ein Blick auf diese fünf Fallstricke.

5 Fehler bei der Börsenwahl

Fehler 1. Der Marke blind vertrauen. Ein großer Name wirkt erstmal beruhigend, sagt aber nichts darüber, welche Gesellschaft die Assets künftig verwahrt. Unter MiCA zählt der konkrete Vertragspartner samt der Behörde, die dessen Zulassung erteilt hat. Ob ein Anbieter wirklich lizenziert ist, verrät das öffentliche Register der ESMA und kein Statement wie etwa “Lizenz beantragt”. Die Recherche lohnt sich, denn ein Anbieter ohne Zulassung darf sein EU-Geschäft schlicht nicht fortführen.

Fehler 2. Das falsche Netzwerk wählen. Ein Token muss über das Netzwerk gesendet werden, das der Zielanbieter auch unterstützt. Bei Ethereum heißt dieser Standard ERC-20. Schickst du also USDC “über Ethereum”, läuft der Transfer über ERC-20. Viele Token existieren parallel auf mehreren Blockchains. USDC etwa gibt es als ERC-20 auf Ethereum, aber ebenso auf Solana, Base oder Polygon.

Wählst du beim Senden das falsche Netzwerk wie zum Beispiel Solana, obwohl dein Krypto-Broker die USDC-Einzahlung nur über ERC-20 akzeptiert, kommt der Betrag irgendwo auf der Blockchain an, nur nicht auf deinem Konto. Manche Anbieter fischen falsch gesendete Coins gegen eine Gebühr wieder heraus, versprechen kann das aber niemand. Ein falscher Klick kann dich im Worst-Case also deine gesendeten Coins kosten.

Fehler 3. Adresse aus der falschen Quelle kopieren. Auf alle Fälle solltest du die Adresse kopieren und einfügen. Bei 42 Zeichen kann sich schnell ein Fehler einschleichen, wenn man die Adresse manuell abtippt. Doch auch beim Kopieren gibt es Risiken. Die Empfängeradresse muss aus dem eingeloggten Konto oder der offiziellen App stammen und nie aus einer Mail oder einem Chatverlauf. Dazu kursiert auch eine Schadsoftware, die beispielsweise Adressen in der Zwischenablage austauscht. Nach dem Einfügen empfiehlt sich daher der Blick auf die ersten und letzten Zeichen. Manche Anbieter verlangen zudem ein Memo oder einen Destination Tag. Fehlt diese Angabe, landet der Betrag im Sammelkonto des Krypto-Brokers, ohne deinem Account direkt zugeordnet zu werden.

Fehler 4. Alles auf einmal senden. Der Klassiker unter den Umzugsfehlern. Jahrelang lag alles still im Depot, doch jetzt soll eine einzige Transaktion den kompletten Umzug erledigen. Dabei kennt die Blockchain praktisch kein Zurück. Erfahrene Nutzer schicken deshalb zuerst einen kleinen Testbetrag und lassen den Rest erst dann folgen, wenn der Betrag auch wirklich gutgeschrieben ist. Die zusätzliche Netzwerkgebühr ist ein kleiner Preis für ruhigen Schlaf.

Fehler 5. Den Umzug nicht dokumentieren. Nach dem Transfer beginnt die Buchhaltung. Transaktions-Hash, Datum und die Handelshistorie der alten Anbieter sollten gesichert sein, solange das dortige Konto noch existiert. Fragt der neue Anbieter später nach der Herkunft der Coins, können dahinter die europäische Travel Rule oder geldwäscherechtliche Prüfungen stehen. Auch für die eigene Steuerdokumentation sind vollständige Belege wichtig.

Und jetzt wohin mit den Coins?

Wer alle Fallstricke kennt und den Umzug vorbereitet hat, steht nun vor dieser letzten Frage. Die Antwort führt über die Lizenz – und hier hat Coinbase vorgearbeitet. Das Unternehmen (Coinbase Luxemburg) trägt bereits seit Juni 2025 eine MiCA-Zulassung der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF. Per Passporting gilt sie im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum.

Coinbase listet nach eigenen Angaben mehr als 300 handelbare Kryptowerte. Anleger handeln damit unter EU-Aufsicht und verzichten trotzdem nicht auf die Auswahl und Liquidität eines globalen Krypto-Brokers. Vom ersten Kauf bis zur späteren Onchain-Nutzung bleibt alles im selben regulierten Rahmen.

5 Prozent extra bei Coinbase

Mit den fünf Fehlern im Hinterkopf wird der Umzug zu dem, was er sein soll, nämlich unspektakulär. Bei Coinbase gibt es für den Wechsel derzeit sogar noch etwas obendrauf. Coinbase zahlt qualifizierten Nutzern einen Bitcoin-Bonus von fünf Prozent auf berechtigte Krypto-Transfers bis zu einer Million Euro. Die Aktion wurde kürzlich bis zum 2. August 2026 verlängert.

Der Bonus ist allerdings an Bedingungen geknüpft: Nötig ist eine Coinbase-One-Mitgliedschaft und teilnehmen kann nur, wem das Angebot im Konto angezeigt wird. Fiat-Einzahlungen und Käufe zählen nicht, wohl aber Krypto-Transfers von externen Wallets oder Krypto-Brokern. Ausgezahlt wird in monatlichen Raten über 24 Monate. Vorzeitige Abflüsse oder eine Kündigung des Abos können zur Rückforderung führen.

Unterm Strich kostet ein sauber geplanter Umzug meist nur ein paar Minuten Sorgfalt und eine Netzwerkgebühr. Mit dem Coinbase-Bonus bekommst du dafür derzeit sogar fünf Prozent obendrauf.

Weitere Informationen findest du im Brandhub von Coinbase.

Disclaimer: Der Handel mit Kryptowährungen ist mit hohen Risiken verbunden und möglicherweise nicht für jeden geeignet, da der gesamte investierte Betrag verloren gehen kann. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Dies ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten digitalen Vermögenswerts oder zur Anwendung einer bestimmten Anlagestrategie. Coinbase-Einzahlungsbonus-Aktion: Zeitlich begrenztes Angebot. Es gelten die Teilnahmebedingungen https://www.coinbase.com/en-gb/legal/us/funding-bonus

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