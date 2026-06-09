Nach den jüngsten Verlusten zeigt der Krypto-Markt erste Erholungszeichen. Daten zeigen, dass die Nachfrage nach Bitcoin wieder steigt.

Der Krypto-Markt erholt sich nach den jüngsten Turbulenzen etwas. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt um rund 0,9 Prozent auf etwa 2,2 Billionen US-Dollar. Bitcoin legt auf Tagessicht um rund ein Prozent auf etwa 63.000 US-Dollar zu, Ethereum steigt um zwei Prozent im Bereich von 1.600 US-Dollar. Im Wochenvergleich liegen beide Kryptowährungen zweistellig im Minus.

Auch bei den größeren Altcoins zeigen sich leichte Zugewinne. XRP und Solana steigen jeweils um rund 2,6 Prozent. Insgesamt deutet sich eine Stabilisierung nach der jüngsten Korrektur an.

“Beste Argument, Bitcoin zu kaufen”

Onchain-Daten deuten derweil auf eine zunehmende Akkumulation hin. Wallets mit Beständen zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoin haben in den vergangenen 60 Tagen mehr als 53.000 BTC hinzugekauft. Auch kleinere Investoren bauen ihre Positionen aus. Laut Daten von Glassnode liegt der sogenannte Accumulation Trend Score bei kleineren Wallets unter 0,1 BTC bei 0,78. Das signalisiert anhaltende Käufe.

Unter großen Marktteilnehmern zeigen sich unterschiedliche Positionierungen. Während mittlere und kleinere Investoren zukaufen, reduzieren Wallets mit mehr als 10.000 BTC ihre Bestände. Insgesamt deutet das auf eine Verlagerung der Nachfrage innerhalb des Marktes hin.

The lowest #Bitcoin read on the 2-Week RSI, and Daily RSI EVER.



That's the best thesis for accumulating and buying your Bitcoin.



For sure, markets can keep cascading further if anxiety and panic accelerate, but this is also a time when you should be willing to buy the asset if… https://t.co/2sN0elKofU — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 8, 2026

Krypto-Analyst Michaël van de Poppe verweist zudem auf schwache Momentum-Indikatoren. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liege auf historisch niedrigen Niveaus, was in der Vergangenheit häufig mit Phasen verstärkter Akkumulation zusammenfiel. “Das ist das beste Argument dafür, Bitcoin zu sammeln und zu kaufen”, so van de Poppe.