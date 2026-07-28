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Gefährliche Schwachstellen 

Diese Blockchains wurden 2026 zum größten Angriffsziel für Krypto-Hacker

Die Zahl der Krypto-Hacks erreicht einen neuen Höchststand. Vor allem zwei Blockchains verzeichneten im ersten Halbjahr 2026 Schäden in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Hand, die nach einer Brieftasche greift

Beitragsbild: Shutterstock

 | Angriffe auf Blockchains häufen sich

Cyberkriminelle haben der Krypto-Branche im ersten Halbjahr 2026 Schäden von mehr als einer Milliarde US-Dollar zugefügt. Das geht aus einem neuen Sicherheitsbericht der On Chain-Sicherheitsplattform Blockaid hervor. Insgesamt registrierten die Analysten 212 Sicherheitsvorfälle – so viele wie noch nie innerhalb der ersten sechs Monate eines Jahres.

Besonders betroffen waren Ethereum und Solana. Auf Ethereum entfielen Verluste von rund 332 Millionen US-Dollar, während auf Solana Vermögenswerte im Wert von etwa 326 Millionen US-Dollar gestohlen wurden. Damit lagen beide Netzwerke mit deutlichem Abstand an der Spitze.

Darum nehmen Krypto-Hacker Ethereum und Solana ins Visier

Nach Angaben von Blockaid war Ethereum vor allem wegen der zahlreichen Anwendungen mit hohem verwaltetem Vermögen ein bevorzugtes Angriffsziel. Die meisten Vorfälle gingen auf Schwachstellen in Smart Contracts und anderen Protokollen zurück. Zu den größten Angriffen zählten unter anderem Humanity Protocol und StablR.

Besonders der Juni war von zahlreichen Angriffen geprägt / Quelle: Blockaid

Bei Solana zeigte sich dagegen ein anderes Bild. Mehr als 98 Prozent der Verluste standen laut dem Bericht im Zusammenhang mit kompromittierten Schlüsseln und Sicherheitslücken in der Signaturinfrastruktur. Besonders die Angriffe auf Drift Protocol und Step Finance trieben die Schadenssumme nach oben.

Der größte einzelne Angriff des ersten Halbjahres traf KelpDAO. Dabei wurden Kryptowährungen im Wert von rund 292 Millionen US-Dollar entwendet. Zudem registrierte das Unternehmen 3,4-mal so viele Exploits wie im gesamten Jahr 2025.

Neben Ethereum und Solana verzeichneten auch die BNB Smart Chain (BSC), Base und Arbitrum hohe Schäden durch Hackerangriffe. Auf die BNB Smart Chain entfielen Verluste von rund 185 Millionen US-Dollar, gefolgt von Base mit 137 Millionen US-Dollar und Arbitrum mit 130 Millionen US-Dollar.

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