Neue Inflations-, Arbeitsmarkt- und Stimmungsdaten könnten die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve verändern und damit auch die Richtung für Bitcoin vorgeben.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Warum der US-Verbraucherpreisindex für Mai der wichtigste Termin der Woche ist

Welche Szenarien beim CPI-Ergebnis für Bitcoin und andere Risiko-Anlagen entstehen

Weshalb die Zinsentscheidung der EZB einen Fingerzeig für die Haltung der US-Notenbank sein könnte

Was Erzeugerpreise und Arbeitsmarktdaten über den weiteren Zinspfad der Fed verraten

Bitcoin (BTC) muss den nächsten Rückschlag verkraften fällt zwischenzeitlich auf ein neues Jahrestief und zieht den gesamten Krypto-Markt mit gen Süden. Ein schwarzer Freitag an den US-Aktienmärkten löste eine erneute Verkaufswelle aus. Zum Wochenschluss notiert die Krypto-Leitwährung 16 Prozent tiefer knapp oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 60.000 US-Dollar. Die Top-10 Altcoin Solana (SOL), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) verlieren jeweils sogar rund 20 Prozent an Wert und fallen ebenfalls auf frische Jahrestiefststände. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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