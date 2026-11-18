Am Montag gelang es Angreifern, über Optimizely Schadcode auf die Websites von 178 Organisationen einzuschleusen, darunter auch die des Wallet-Herstellers Ledger. Erbeutet haben sie dabei nur wenige Tausend US-Dollar, die Art und Weise des Angriffs gibt jedoch Anlass zur Sorge.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Schadcode auf Ledger und weiteren namhaften Websites durch Optimizely-Fehler eingeschleust. â³

Angreifer zielten auf Zahlungsdaten und manipulierten Krypto-Wallet-Adressen. â³

Rund 7.000 US-Dollar in Kryptowährungen könnten an die Täter geflossen sein. â³

Wichtige Sicherheitswarnung für Krypto-Nutzer: Adressen vor Transaktionen überprüfen. â³

Wer am 16. November die Website von Ledger aufrief, dem wurde unter Umständen unbemerkt Schadcode untergeschoben. Neben Ledger waren laut Report URI 177 weitere teils namhafte Unternehmen und Organisationen wie die BBC, CNN, IG, HSBC und Salesforce betroffen, deren Websites rund 17 Stunden lang ungewollt manipulierte Skripte an ihre Besucher verteilten. Auf X sorgte der Vorfall entsprechend für Aufsehen:

🚨 BREAKING: Ledger and 177 other major organizations, including Zoom, CNN, and Salesforce, were affected by a massive JavaScript attack.



The malware stole cryptocurrency, payment card details, and user data, while also targeting iPhones with exploit kits. — Crypto Rover (@cryptorover) November 17, 2026

Ganz so dramatisch, wie der Post es klingen lässt, ist die Lage angesichts der erbeuteten Summe allerdings nicht. Bemerkenswert bleibt jedoch, wie die Angreifer ihren Code auf so viele große Websites gebracht haben.

So wurden nicht die Websites selbst kompromittiert, stattdessen schleusten die Angreifer ihren Code über Optimizely ein. Der Dienst hilft Unternehmen dabei, verschiedene Varianten ihrer Website an echten Besuchern zu testen. Dafür binden die Betreiber ein JavaScript-Snippet ein, welches bei jedem Seitenaufruf von den Servern des Anbieters nachgeladen wird.

Einfallstor Optimizely

Einstiegspunkt war laut Optimizely eine Lücke bei der Registrierung neuer Nutzer. Wie die Angreifer von dort aus Zugang zu den Konten anderer Optimizely-Kunden erhielten, ist noch nicht vollständig geklärt.

Fest steht jedoch, dass es ihnen gelang, die Konfigurationen einiger Kunden zu manipulieren. Danach übernahm die Infrastruktur von Optimizely selbst die Arbeit. Ruft jemand die Website eines Optimizely-Kunden auf, lädt diese automatisch die aktuelle Fassung des Optimizely-Skripts von den Servern des Anbieters, in diesem Fall inklusive Schadcode.

Öffentlich gemacht wurde der Vorfall unter anderem von Scott Helme, Chef des Sicherheitsunternehmens Report URI. Laut seiner Auswertung war der Schadcode erstmals um 4:21 Uhr (UTC) im Optimizely-Snippet der BBC nachweisbar.

Die meisten betroffenen Websites, darunter auch Ledger, wurden am Abend zwischen etwa 20:40 und 21:10 Uhr wieder bereinigt. Um 21:52 Uhr war der Schadcode schließlich nur noch auf einer einzelnen Seite auffindbar.

Die Funktionsweise des Skripts

Vorrangig hatten es die Angreifer auf die Zahlungsdaten der Nutzer abgesehen und ließen dabei kaum etwas unversucht. So überwachte das Skript unter anderem Formularfelder auf Kartennummern und Prüfziffern, fertigte Screenshots an und versuchte, Cookies abzugreifen. Auf iPhones und iPads lud es laut Helme zudem Werkzeuge der Exploit-Kits Coruna und DarkSword nach.

Der Ertrag dürfte jedoch zumindest bei den Kreditkartendaten begrenzt gewesen sein. Viele Zahlungsanbieter binden ihre Eingabefelder als iFrames von den eigenen Servern ein, auf die das Skript laut StepSecurity keinen Zugriff hatte. Ob dennoch Kartendaten abgeflossen sind, ist unklar.

Anders sah es bei Krypto-Nutzern aus. Wurde auf einer der betroffenen Seiten eine Wallet-Adresse angezeigt oder über die Zwischenablage kopiert, tauschte das Skript sie unbemerkt gegen eine Adresse der Angreifer aus. Wer sie anschließend ungeprüft verwendete, schickte sein Geld direkt an die Täter.

Laut Report URI gingen so innerhalb von rund neun Stunden etwa 7.000 US-Dollar auf den Konten der Angreifer ein, größtenteils in Bitcoin, dazu kleinere Beträge in Litecoin, Ethereum und USDT. Ob diese Zahlungseingänge ausschließlich auf das Skript zurückgehen, ist jedoch nicht gesichert, da einige der Adressen bereits vor dem Angriff aktiv waren.

Ein wichtiges Learning für Krypto-Nutzer

Optimizely hat die Lücke nach eigenen Angaben inzwischen geschlossen, den eingeschleusten Code entfernt und betroffene Kunden informiert. Der Fall zeigt dennoch, wie viel Reichweite ein einzelner kompromittierter Dienstleister bringt. Die Angreifer mussten weder Ledger noch andere betroffene Unternehmen direkt hacken, ein Zugang bei Optimizely hat ausgereicht.

Für Krypto-Nutzer heißt das vor allem eins: Vorsicht beim Kopieren von Adressen. Eine seriöse Website allein ist kein Garant für Sicherheit und selbst alltägliche Funktionen wie die Zwischenablage können manipuliert werden. Nicht ohne Grund warnte Ledgers CEO zuletzt, dass jeder irgendwann gehackt wird.

So gilt es, Krypto-Adressen vor dem Bestätigen von Transaktionen stets vollständig auf Richtigkeit zu überprüfen. Bei häufig verwendeten Zieladressen ist es zudem ratsam, einen Eintrag im Adressbuch der Wallet anzulegen, statt sie jedes Mal neu zu kopieren.