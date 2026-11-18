Auf Prognosemärkten lässt sich mit den Worten des US-Präsidenten Geld verdienen. Nun ziehen die Behörden bei bestimmten Wetten die Reißleine.

Auf Donald Trumps Worte wetten? Warum die US-Aufsicht jetzt klare Grenzen setzt

Auf Donald Trumps Worte wetten? Warum die US-Aufsicht jetzt klare Grenzen setzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die CFTC setzt klare Grenzen für Wetten auf Äußerungen von Donald Trump. â³

Prognosemärkte stehen im Verdacht, durch Insiderhandel manipuliert zu werden.

Kalshi muss bis zum 11. Dezember Stellung zu regulatorischen Bedenken nehmen. â³

Ein früherer Fall zeigt, wie vertrauliche Informationen finanziell ausgenutzt werden können.

Der Verdacht auf Insiderhandel beschäftigt die Betreiber von Prognosemärkten schon länger, denn auf Plattformen wie Kalshi können Nutzer darauf wetten, welche Ereignisse eintreten oder welche Aussagen prominente Persönlichkeiten treffen werden. Problematisch wird es, wenn einzelne Händler bereits vorab wissen, wie eine solche Wette ausgehen wird, und sich dadurch einen finanziellen Vorteil verschaffen. Ein früherer Fall aus dem Weißen Haus zeigt, wie sich vertrauliche Informationen auf solchen Plattformen zu Geld machen lassen.

Nun greift die CFTC ein und stoppt vorerst bestimmte Wetten auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Betroffen sind unter anderem Märkte, auf denen Nutzer vorhersagen konnten, welche Spitznamen der Präsident bis Ende 2026 verwenden würde. Die Behörde befürchtet, dass Personen aus Trumps Umfeld solche Ergebnisse gezielt beeinflussen oder ihr Vorwissen ausnutzen könnten, weshalb nun geprüft wird, ob die betroffenen Verträge überhaupt mit dem US-Recht vereinbar sind.

Kalshi muss Trump-Wetten vor der CFTC verteidigen

In einer Anordnung vom 13. November nahm die CFTC insbesondere den Markt “Welche Spitznamen wird Trump vor 2027 verwenden?” sowie die TRUMPSAY-Kontraktserie ins Visier. Bereits am 22. September hatte die Behörde auf mögliche Manipulationsrisiken hingewiesen, dennoch brachte Kalshi den Spitznamenmarkt an den Start, ohne die entsprechende Zertifizierung anzupassen. Die Plattform hat nun bis zum 11. Dezember Zeit, zu den Bedenken Stellung zu nehmen, bevor die Aufsicht über das weitere Vorgehen entscheidet.

Wie problematisch solche Wetten werden können, zeigte sich bereits bei einem ehemaligen Teleprompter-Mitarbeiter des Weißen Hauses. Gabriel Perez hatte etwa eine Stunde vor den Auftritten von Donald Trump Zugriff auf dessen vorbereitete Reden und nutzte dieses Wissen, um auf bestimmte Formulierungen zu wetten. Dabei erzielte er mit 39 von 43 Kontrakten in insgesamt 14 Märkten Gewinne und änderte in einem Fall sogar noch seine Position, nachdem Trump von seiner vorbereiteten Rede abgewichen war.

Bis zum 11. Dezember muss Kalshi ihre betroffenen Verträge verteidigen, bevor die CFTC über deren Zulässigkeit entscheidet. Für Kalshi geht es damit auch um die Frage, welche Ereignisse künftig überhaupt Gegenstand solcher Wetten sein dürfen.