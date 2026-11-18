Morgen beginnt der Handel der Anthropic-Aktie an der Nasdaq. So gestaltet sich der Handel mit dem KI-Riesen im Krypto-Bereich.

Anthropic IPO: Wo der Handel im Krypto-Space möglich ist

Anthropic IPO: Wo der Handel im Krypto-Space möglich ist

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anthropic geht morgen an die Nasdaq und wird unter dem Ticker ANT handelbar. â³

Trader können bereits über Perpetual Futures auf den Kurs der Anthropic-Aktie spekulieren. â³

Tokenisierte Aktien sind über Kraken erhältlich, jedoch ohne Stimm- oder Dividendenrechte. â³

Vorsicht: Dezentrale Börsen könnten rechtlich fragwürdige tokenisierte Anteile anbieten. â³

Morgen ist es so weit: Der KI-Riese Anthropic geht an die Börse. Genauer gesagt wird Anthropic unter dem Ticker ANT ab morgen an der Nasdaq handelbar sein. Heute nach US-Börsenschluss wird der endgültige Ausgabepreis festgelegt, der laut dem IPO-Prospekt zwischen 70 und 78 US-Dollar liegen soll.

Im Krypto-Sektor können Trader bereits seit einiger Zeit über Perps auf den Kurs des Claude-Entwicklers spekulieren, tokenisierte Aktien folgen bei mehreren großen Anbietern zum Handelsstart. Was steckt hinter diesen Produkten, und wo lassen sie sich handeln?

Perps: Hyperliquid, OKX und Polymarket

Anleger können auf verschiedenen Plattformen sogenannte Perps handeln, also Perpetual Futures. Dabei handelt es sich um Terminkontrakte ohne Laufzeitende, mit denen Trader auf steigende oder fallende Kurse setzen können.

Ein bekannter Handelsplatz hierfür ist die dezentrale Börse Hyperliquid. Dort bieten mehrere Anbieter Anthropic-Perps an, die teilweise einen Hebel von bis zu 15x ermöglichen. Eine Anmeldung braucht es dafür nicht, da Nutzer direkt aus ihrer Wallet handeln. Auch auf zentralen Börsen gibt es Anthropic-Perps. Für Anleger aus der EU ist hier vor allem OKX erwähnenswert, wo der gehebelte Handel ebenfalls möglich ist. Selbst die Wettplattform Polymarket bietet mittlerweile einen Anthropic-Perp an, ebenfalls mit bis zu zehnfachem Hebel.

Der Vorteil von Perps ist, dass Anleger schon vor dem Börsengang auf den Kurs der Anthropic-Aktie spekulieren können. Der Unterschied zu einer klassischen Aktie ist allerdings, dass es sich um eine reine Wette auf den Preis handelt und keine Aktien hinterlegt sind. Nach dem Börsengang werden die Perps in der Regel zu gewöhnlichen Aktien-Perps, die sich am echten Kurs der Anthropic-Aktie orientieren.

Tokenisierte Anthropic-Aktien über Kraken

Neben Perps können Anleger auch über tokenisierte Aktien an der Kursentwicklung von Anthropic teilhaben. Diese bilden den Kurs der Aktie ab, werden über die Blockchain gehandelt und sind teilweise mit echten Aktien gedeckt.

Als zentralisierte Börse ist vor allem Kraken zu nennen, bei der Anleger den Token ANTx bereits vorab zeichnen konnten. Die Token werden nach dem Börsengang zum Ausgabepreis plus fünf Prozent Aufschlag zugeteilt, wobei eine Zuteilung nicht gesichert ist. Ab dem Handelsstart ist der Token auf Kraken frei handelbar. Herausgegeben wird der Token von Backed, welcher laut Kraken “1:1 durch den zugrunde liegenden Anteil gedeckt” ist. Der Vorteil des Tokens ist, dass er im Europäischen Wirtschaftsraum an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr handelbar ist. Stimm- oder Dividendenrechte gibt es allerdings keine.

Vorsicht vor Anthropic-Aktien bei dezentralen Börsen

Über dezentrale Börsen auf der Solana Blockchain, sogenannte Solana DEXs, sind tokenisierte Anteile bereits seit Längerem handelbar. Hierbei ist jedoch nicht sicher, ob hinter diesen nicht autorisierten Token tatsächlich Aktien stehen und ob sie rechtlich gültig erworben wurden. Anthropic jedenfalls hat sich schon vor einiger Zeit gegen solche Pre-IPO-Token ausgesprochen und die Übertragung seiner Aktien an die dahinterstehenden Konstrukte für nichtig erklärt.

Ob und wie man auf Anthropic setzen möchte, ist letztendlich jedem selbst überlassen. Die Vorteile im Krypto-Sektor sind neben einem möglichen Hebel, der naturgemäß hohe Risiken birgt, vor allem der Handel schon vor dem Börsengang und die Verfügbarkeit rund um die Uhr. Wer jedoch Stimmrechte oder Ansprüche auf eventuelle Dividenden haben möchte, sollte lieber die echte Aktie über einen klassischen Broker kaufen.