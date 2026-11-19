Was früher das Sparbuch war, könnte für die nächste Generation Bitcoin sein. Warum Finanzbildung für Kinder und Jugendliche immer wichtiger wird.

Taschengeld in Bitcoin? Dieser Vater setzt auf BTC statt Euro

Taschengeld in Bitcoin? Dieser Vater setzt auf BTC statt Euro

Die täglichen Bitcoin-Kursschwankungen fesseln die Aufmerksamkeit vieler Anleger. Wirklich interessant wird es aber erst, wenn man den Zeithorizont auf Jahre und Jahrzehnte erweitert. Dann geht es darum, wie Menschen sparen, langfristig Vermögen erhalten und welche Rolle Geld im Alltag spielt. Für Kinder wird das besonders wichtig, denn das klassische Sparbuch verliert durch die schleichende Geldentwertung über lange Zeiträume an Wert. Bitcoin-Kinderbuchautor Ed Schotland setzt an diesem Punkt an. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, was junge Menschen über Geld verstehen sollten und welche enorme Bedeutung Bitcoin für kommende Generationen haben könnte.

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