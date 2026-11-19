SharkTank-Investor Kevin O’Leary behauptet, dass harte Arbeit jeden zum Reichtum führen kann. Warum Ex-Ripple-Technikchef David Schwartz dagegen hält.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… David Schwartz kritisiert Kevin O'Learys Arbeitsmoral-Predigt über Reichtum und Erfolg.

Der Ex-Ripple-Technikchef betont, dass nicht alle, die arm sind, faul sind.

Schwartz hat seine XRP-Bestände drastisch reduziert und sieht Risiken im Krypto-Markt.

O'Leary sieht Chancen in Blockchain-Technologien für verschiedene Unternehmensbereiche. â³

David Schwartz ist mit Krypto-Investitionen und Ripple-Aktien hundertfacher Millionär geworden – aber von der Arbeitsmoralpredigt des SharkTank-Investors Kevin O’Leary hält er trotzdem wenig. “Jeder in Amerika kann reich werden, wenn er bereit ist, hart genug zu arbeiten”, hatte Letzterer in der neuen Folge von “Jubilee’s Surrounded” erklärt in der er mit 20 Arbeitnehmern aus der Generation Z diskutierte. O’Leary habe dem Ripple-Urgestein zufolge zwar fundierte Ratschläge für jemanden, der seine Karriere vorantreiben wolle, doch seine allgemeinere Behauptung will Schwartz nicht unterschreiben.

Wo David Schwartz die Trennlinie zieht

“Was kann das bedeuten, außer dass Menschen, die nicht reich sind, wahrscheinlich nicht hart genug gearbeitet haben?”, lautet die Frage von Schwartz. Natürlich gebe es “alle möglichen Dinge, die die Chancen erhöhen, im Leben voranzukommen”. Unsinnig sei hingegen die Annahme, dass jemand, der arm ist, dies wahrscheinlich auf seine eigene Faulheit zurückzuführen habe. Man könne auch alles richtig tun, aber trotzdem Scheitern. Seine XRP-Bestände hat Schwartz derweil von 26 Millionen auf 3 Millionen reduziert, wie er kürzlich erklärte: “Ich fühle mich mit Risiko sehr unwohl und habe fast alle digitalen Vermögenswerte verkauft, die ich je besessen habe”.

Auch Kevin O’Leary kam in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Krypto-Sektor in Berührung und sprach sich unter anderem zugunsten von Bitcoin und Ethereum aus. Die größte Chance liege allerdings woanders, denn künftig könnten ganze Unternehmensbereiche auf Blockchains abgebildet werden. Besonders interessant fände er eine Blockchain, die sich in allen elf Sektoren des S&P 500 durchsetzen kann. Zu seinen persönlichen Beteiligungen zählen unter anderem Circle, Coinbase und Robinhood.