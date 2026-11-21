Der Bundestag gibt dem Zoll neue Befugnisse, auch bei Bitcoin. Für Anleger mit großem Bestand lauert die eigentliche Gefahr aber an anderer Stelle.

Zoll an der Wallet? Was das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz für Bitcoiner bedeutet

Zoll an der Wallet? Was das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz für Bitcoiner bedeutet

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz erlaubt die vorläufige Sicherstellung von Bitcoin bei Verdacht auf unrechtmäßige Herkunft. â³

Ab 2027 müssen Bitcoiner ihre Erwerbskette dokumentieren, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Am 12. November 2026 hat der Bundestag das Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz (ZFG) beschlossen, das dem Zoll erlauben soll, Bitcoin auch außerhalb eines Strafverfahrens vorläufig sicherzustellen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine unrechtmäßige Herkunft vorliegen. Weil dabei eine Wertmarke von 100.000 Euro gilt, fragen sich viele frühe Käufer mit sechsstelligem Bestand, ob sie die Herkunft ihrer Coins beweisen müssen. Was brisant ist: Weder ein großer Bestand noch der Kursanstieg allein begründen einen Verdacht. Die eigentliche Stolperfalle ist vielmehr die Einkommensteuer.

Was das Gesetz regelt und ab wann es gilt

Im Mittelpunkt steht ein neues Verfahren zur Vermögensermittlung und -sicherung, welches die Bundesregierung “Suspicious Wealth Order” nennt und das in der beschlossenen Fassung des künftigen Zollkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (ZollKrimBG-E) geregelt ist. In Kraft ist es noch nicht, weil die Zustimmung des Bundesrates und die Verkündung noch ausstehen, gelten soll es aber ab dem 1. Januar 2027.

Das Verfahren greift bei “bedeutsamen” Vermögensgegenständen, insbesondere bei einem Wert über 100.000 Euro (§ 54 Abs. 2 ZollKrimBG-E), wobei weniger genügen kann. Für jene Schwelle zählt der vom Zoll zum Prüfzeitpunkt geschätzte Wert. Ob man sich den Kauf leisten konnte, beurteilt sich dagegen nach dem damaligen Kaufpreis. Auch über mehrere Wallets verteilte Coins aus demselben Kauf können gemeinsam bewertet werden. Eine Meldepflicht für das bloße Halten von Bitcoin führt das ZFG aber nicht ein.

Ein großer Bitcoin-Bestand allein reicht nicht

Für eine Sicherstellung braucht der Zoll tatsächliche Anhaltspunkte für eine unrechtmäßige Herkunft, etwa ein auffälliges Verhältnis von Vermögen und Einkommen oder nachweislich unwahre Angaben zum Erwerb. Eine fehlende Kaufabrechnung allein beweist noch keine Falschangabe.

Hat ein Angestellter mit 48.000 Euro Jahresgehalt 2017 für 12.000 Euro Bitcoin gekauft, die heute 190.000 Euro wert sind, können beispielsweise seine Kontoauszüge zeigen, dass er diesen Betrag angespart hatte. Börsenüberweisung, Kaufabrechnung und Wallet-Auszahlung schließen die Kette bis zum heutigen Bestand.

Zwar betonte die Koalition in der Schlussdebatte, es gehe um organisierte Kriminalität, einen solchen Bezug setzt das Gesetz jedoch nicht voraus.

Wie lange deine Bitcoin gesperrt werden können

Der Zoll darf Coins zunächst für bis zu 30 Tage sicherstellen; das Finanzgericht kann diese Frist einmalig um 150 Tage verlängern. Da Verlängerungs- und Einziehungsanträge den Fristablauf hemmen, kann die Sperre länger als 180 Tage andauern. Betroffene können dagegen vorläufigen Rechtsschutz beim Finanzgericht beantragen.

Bei Self Custody verschafft das zugestellte Verfügungsverbot dem Zoll keinen technischen Zugriff, denn “Not your keys, not your coins” gilt auch für Behörden. Rechtlich wirkt die Sicherstellung aber als Veräußerungsverbot, während der Kurs weiterläuft.

Muss ich die Herkunft meiner Coins beweisen?

Wer zur Herkunft seiner eigenen Coins befragt wird, darf schweigen und Unterlagen zurückhalten, worauf der Zoll darauf hinweisen muss (§ 58 ZollKrimBG-E). Anders verhält es sich mit Dritten, etwa früheren Handelspartnern, die zur Auskunft verpflichtet werden können.

Bleiben begründete Zweifel bestehen, beantragt der Zoll die Einziehung; das Finanzgericht darf sie jedoch nur anordnen, wenn es von der unrechtmäßigen Herkunft überzeugt ist (§ 62 Abs. 1 ZollKrimBG-E). Die vom Bundesrat angeregte Beweislastumkehr gibt es nicht.

Weil das Gericht fehlende Belege und weitere Indizien gemeinsam würdigen darf, müssen Betroffene abwägen, ob eine Erklärung ihnen im Zollverfahren mehr nützt, als sie im Steuerverfahren schadet.

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Die eigentliche Falle: die Einkommensteuer

Ein vollständiger Börsenexport, der den alten Kauf belegen soll, zeigt oft auch spätere Verkäufe oder Tauschgeschäfte, die steuerlich relevant sein können. Gewinne innerhalb der Jahresfrist, an welcher das ZFG nichts ändert, sind steuerpflichtig, sobald der Gesamtgewinn des Jahres die Freigrenze von 1.000 Euro überschreitet (bis 2023: 600 Euro). Genau hier liegt die Gefahr: Was Betroffene dem Zoll freiwillig offenlegen, darf nach § 58 Abs. 2 ZollKrimBG-E auch das Finanzamt verwenden.

Wer 2021 innerhalb der Jahresfrist 40.000 Euro Gewinn nicht erklärt hat, müsste bei angenommenen 42 Prozent mit 16.800 Euro Einkommensteuer rechnen; Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer kämen gegebenenfalls hinzu. Ob eine Steuerhinterziehung vorliegt, hängt unter anderem vom Vorsatz ab. Eine als fehlerhaft erkannte Steuererklärung muss dennoch unverzüglich berichtigt werden (§ 153 AO).

Für Altlasten bleibt die Selbstanzeige nach § 371 AO unverändert möglich, obwohl Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium im Aktionsplan vom 16. Juli 2026 angekündigt haben, ihre Straffreiheit in der heutigen Form abzuschaffen. Eine Übergabe von Unterlagen an den Zoll schließt die Selbstanzeige allein nicht aus. Sie kommt zu spät, wenn die Tat bereits entdeckt ist und man damit rechnen musste.

Davon zu unterscheiden ist die “Einräumung” nach § 59 ZollKrimBG-E: Mit ihr erklärt man ausdrücklich, dass die Herkunft unrechtmäßig ist. Sie ermöglicht die Einziehung ohne Gerichtsentscheidung und schließt aus, später noch eine rechtmäßige Herkunft geltend zu machen. Straffreiheit bringt sie nicht; der Zoll unterrichtet vielmehr die Staatsanwaltschaft. Ohne Beratung raten wir jedoch davon ab.

Und die Hardware-Wallet an der Grenze?

Eine Hardware Wallet oder Seed Phrase im Gepäck bedeutet nicht, dass man den gesamten damit erreichbaren Bestand anmelden muss. Nach der Bundestagsfassung müssen Reisende Barmittel sowie gleichgestellte Zahlungsmittel und Wertsachen ab 10.000 Euro auf Verlangen anzeigen (§ 12a ZollVG); bei der Ein- oder Ausreise über die EU-Außengrenze sind Barmittel ab dieser Schwelle sogar unaufgefordert anzumelden. Ob eine Hardware-Wallet oder eine notierte Seed-Phrase selbst unter diese Anzeigepflicht fällt, lässt das Gesetz offen.

Was Bitcoiner jetzt tun sollten

Die Erwerbskette dokumentieren, also festhalten, woher das Geld kam und wie die Coins auf die eigene Wallet gelangten, notfalls mit Kontoauszügen, alten E-Mails, Chats, Bargeldabhebungen oder einem Herkunftsnachweis.

Erst die Einkommensteuer klären. Vor der Vorlage von Herkunftsunterlagen beim Zoll sollte geprüft werden, ob frühere Verkäufe oder Tauschgeschäfte steuerpflichtige Gewinne ausgelöst haben. Denn was dem Zoll freiwillig vorgelegt wird, kann auch das Finanzamt verwenden.

Bei Post vom Zoll prüfen, ob man zu den eigenen Coins oder als Dritter befragt wird, und Zustellungsdatum, Antwortfrist sowie bei einem Einziehungsantrag die Monatsfrist für die Äußerung notieren.

Kein Generalverdacht, aber Dokumentation zählt

Ein sechsstelliger Bitcoin-Bestand begründet nach dem ZFG für sich genommen zwar keinen Verdacht, doch die praktischen Folgen der neuen Befugnisse können erheblich sein: Eine Sicherstellung kann bis zu 180 Tage und wegen gehemmter Fristen sogar länger andauern, während gerichtlich noch ungeklärt ist, ob das Verfahren mit der Eigentumsgarantie vereinbar ist.

Wer den Erwerb seiner Coins sorgfältig dokumentiert und die steuerlichen Pflichten erfüllt hat, hat wenig zu befürchten; bei Lücken sollten die Sachverhalte jetzt geordnet aufgearbeitet werden – zunächst steuerlich und anschließend im Hinblick auf den Herkunftsnachweis. Ob der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, bleibt abzuwarten. Seine nächste Plenarsitzung ist für den 18. Dezember 2026 angesetzt.

Der folgende Beitrag gibt die persönliche Einschätzung des Autors wieder. Elias Tück ist studierter Wirtschaftsjurist und bei der LHP Gruppe als zertifizierter

Berater für Kryptowerte und Steuern tätig. Die LHP Gruppe ist auf den Bereich

Kryptowährungen spezialisiert und vereint die Expertise von Rechtsanwälten,

Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.