Weder Wahlen noch Tech-Skandale lösten den jüngsten Krypto-Rutsch aus – meint Bitwise-CIO Matt Hougan. Weshalb Bitcoin und Ethereum tatsächlich eingebrochen sind.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Markt erlebte eine schmerzhafte Handelswoche mit zweistelligen Verlusten bei Bitcoin und Ethereum. â³

Bitwise-CIO Matt Hougan nennt den größten Zinsschock seit Jahren als Hauptursache für den Krypto-Einbruch. â³

Der Fear & Greed Index zeigt extreme Angst unter Anlegern, mit einem Stand von nur 12 Punkten.

Trotz der Verluste sieht Hougan positive Aspekte in der aktuellen Marktphase und der Bereinigung überschüssiger Hebel. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt hat eine äußerst schmerzhafte Handelswoche hinter sich, in der sowohl Bitcoin als auch Ethereum im zweistelligen Prozentbereich verloren. Noch stärker als die Kurse stürzte aber die Stimmung ab, denn der Fear & Greed Index steht derzeit bei 12 Punkten. Ein solches Ausmaß “extremer Angst” wurde 2026 nur in Nähe des Bitcoin-Tiefs im Juni erreicht.

Nun spekulieren Anleger über die Folgen der US-Midterms, den Nvidia-Skandal, den Anthropic-Börsengang oder Miner-Verkäufe als mögliche Gründe für den Krypto-Einbruch. Aber Bitwise-CIO Matt Hougan widerspricht ihnen und gibt zu bedenken: “Wenn man nicht weiß, warum man im Minus liegt, woher soll man dann wissen, wann es aufhört?”

Historischer Zinsschock als Liquidationsursache

Verantwortlich zeichnete laut Hougan der größte Zinsschock seit Jahren, den viele Marktteilnehmer angesichts zahlreicher Nebenschauplätze übersahen. Am 10. November kletterten die US-Verbraucherpreise für Oktober um 0,4 Prozent, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller kurz zuvor in London erklärt hatte, dass bei heißen Inflationsdaten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte “in Betracht gezogen werden sollte.

Daraufhin sprang die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt im Dezember von 66 auf 100 Prozent, während die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen um 35 Basispunkte anzog und im dünnen Krypto-Wochenendhandel Zwangsliquidationen über zwei Milliarden US-Dollar auslöste.

Trotz der schmerzhaften Krypto-Verluste gewinnt Hougan der aktuellen Marktphase eine positive Seite ab, weil sich der Abverkauf eindeutig auf die Inflationsdaten und den daraus resultierenden Liquiditätsschock zurückführen lasse. Mittlerweile hätten die Terminmärkte aggressive Zinsschritte eingepreist und überschüssige Hebel bereinigt. Neue Sorgen rund um Nvidia und strengere Exportkontrollen dürften die US-Notenbank zu einem vorsichtigeren Kurs bewegen.

Zwar garantiert diese Entwicklung keine unmittelbare Krypto-Trendwende, doch der Bitwise-Experte ordnet die Lage nüchtern ein: “Ein Rücksetzer, den man erklären kann, ist weitaus weniger beängstigend als einer, den man nicht erklären kann.” Nach dem Erscheinen seiner Analyse korrigierte der Bitcoin weiter und notiert derzeit unter der 60.000 US-Dollarmarke. Alle Hintergründe erfahrt ihr im neuen Krypto-Marktupdate.