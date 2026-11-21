Tiefrote Zahlen dominieren den Krypto-Markt am Samstagmorgen. Bitcoin markiert ein neues Jahrestief, zahlreiche Altcoins crashen. Wie geht es jetzt weiter?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt auf ein neues Zyklustief und notiert aktuell bei 57.800 US-Dollar. â³

Starke Rückgänge bei Altcoins wie Ethereum und XRP, die beide um etwa 8 Prozent nachgeben. â³

Marktbreiter Krypto-Abverkauf beeinflusst durch makroökonomische Faktoren und Zinssorgen. â³

Analysten sehen mögliche Einstiegschancen für risikobereite Anleger in der aktuellen Marktsituation. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Das Wochenende beginnt für Krypto-Anleger mit einem Schlag ins Gesicht. Statt sich nach der durchwachsenen Handelswoche zu stabilisieren, korrigieren sowohl Bitcoin als auch die Top-Altcoins am Samstagmorgen weiter. Zeitweise fiel der Bitcoin-Kurs auf 55.600 US-Dollar und markierte damit ein neues Zyklustief, konnte sich aber in den vergangenen Stunden leicht erholen und notiert derzeit bei 57.800 US-Dollar. Gegenüber dem Vortag entspricht dies einem Minus von fast 6,7 Prozent, im Vergleich zur Vorwoche hat die Krypto-Leitwährung 14,2 Prozent eingebüßt.

Noch stärker als Bitcoin erwischte es einige der größten Altcoin-Vertreter: Zcash verlor binnen eines Tages 15 Prozent und handelt nun bei 725 US-Dollar, Hyperliquid musste eine Korrektur von 12 Prozent verkraften und steht derzeit bei 58 US-Dollar. Auch Ethereum und XRP gaben stärker nach als die Krypto-Leitwährung und notieren nach Rücksetzern von jeweils etwa 8 Prozent aktuell bei 1.620 US-Dollar respektive 0,89 US-Dollar. Damit hat der Ripple-Coin mittlerweile fast sämtliche Gewinne abgegeben, die er nach Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 verbuchen konnte. Was treibt den marktbreiten Krypto-Abverkauf?

Finanzbeben trifft Aktien, Gold und Krypto

Die Zeiten, in denen sich die Kurse von Bitcoin und anderen Kryptowährungen unbeeindruckt von makroökonomischen Faktoren bewegten, scheinen endgültig vorüber. Zu etabliert ist die Anlageklasse mit zahlreichen Spot ETFs und Terminkontrakten, zu groß der Einfluss institutioneller Investoren im Vergleich zu Privatanlegern. Mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar flossen in dieser Handelswoche aus den BTC-Indexfonds von BlackRock, Fidelity und Co.

Die zuletzt sehr hohe Korrelation von mehr als 90 Prozent mit dem S&P 500 sowie Gold deuten darauf hin, dass es sich um kein Bitcoin- oder Krypto-spezifisches Problem handelt. Am gestrigen Freitag verlor der US-Leitaktienindex 3,7 Prozent und schloss bei 6.910 Punkten. Derweil brach der tech-lastige Nasdaq-100 um 5,6 Prozent ein und die am Donnerstag gestartete Anthropic-Aktie korrigierte um 8,5 Prozent, sodass ein Großteil der Zuwächse seit dem Börsengang ausgelöscht wurden. Der Goldpreis fiel auf 3.500 US-Dollar – der niedrigste Wert seit September 2025.

Zinssorgen belasten Bitcoin und Tech-Werte

Vor allem die Aussicht auf eine nochmals restriktivere US-Geldpolitik ab Dezember drückt derzeit auf die Stimmung an den Märkten. Die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte beträgt aktuell fast 90 Prozent, wobei einige Analysten sogar mit zwei Zinsschritten rechnen. Dadurch werden schwankungsarme US-Staatsanleihen erneut attraktiver für Investoren, wohingegen Risk-on-Assets wie Bitcoin und Tech-Aktien Kapital einbüßen dürften. Da der Krypto-Markt im Gegensatz zu den traditionellen Märkten auch am Wochenende geöffnet hat, könnte sich der Abverkauf dort kurzfristig fortsetzen.

Krypto-Analyst Benjamin Cowen verweist in einem X-Post darauf, dass Bitcoin sich ähnlich wie in vergangenen Bärenmärkten verhalte. Nach den US-Zwischenwahlen falle die Krypto-Leitwährung typischerweise unter ihren realisierten Kurs, der derzeit bei etwa 54.000 US-Dollar liege. Auch ein Glassnode-Report nannte dieses Level als möglichen Boden für den BTC-Kurs, nicht zuletzt deshalb, weil sich knapp unterhalb der 62.000 US-Dollarmarke viele gehebelte Long-Positionen befanden. Laut CoinGlass belief sich das Gesamtvolumen der Bitcoin-Liquidationen in den vergangenen 24 Stunden auf 1,16 Milliarden US-Dollar, einer der höchsten Werte des Jahres.

Warum sich für nervenstarke Anleger nun eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bietet, lest ihr in diesem Artikel: “Bitcoin ist tot: Eine historische Kaufchance?“