Der Markt für tokenisierte Wertpapiere wächst rasant, die Regeln dafür fehlen. Die EZB-Chefin sieht nur noch wenig Zeit, bevor sich das Problem verfestigt.

Lagarde sieht nur ein kurzes Zeitfenster für Europas Tokenisierung

Lagarde sieht nur ein kurzes Zeitfenster für Europas Tokenisierung

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… EZB-Präsidentin Lagarde warnt vor unvereinbaren Standards für tokenisierte Wertpapiere in Europa. â³

Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte wächst rasant und erreichte im März einen Wert von 23 Milliarden Euro.

Lagarde fordert gemeinsame Regeln, um einen einheitlichen Markt zu schaffen. â³

Ein Entwurf für Standards wird erst 2028 erwartet, was Lagardes Bedenken verstärkt.

Europa braucht gemeinsame Regeln für tokenisierte Wertpapiere, bevor sich unvereinbare Standards durchsetzen. Diese Warnung äußerte EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Europäischen Bankenkongress in Frankfurt, wie aus ihrer Rede hervorgeht. Der Markt wächst rasant, weltweit waren tokenisierte Vermögenswerte im März rund 23 Milliarden Euro wert und damit fünfmal so viel wie ein Jahr zuvor.

Plattformen, die nicht miteinander können

Das eigentliche Risiko beschrieb Lagarde mit technischem Blick, denn auf der Blockchain lassen sich Wertpapiere auf ein und derselben Plattform ausgeben und anschließend handeln. Wächst jede dieser Plattformen allerdings mit eigenen Regeln heran, könnten Geschäfte zwischen ihnen irgendwann nicht mehr abzuwickeln sein.

Europa könnte daraus durchaus einen einheitlichen Markt formen, sagte Lagarde, dafür brauche es aber mehr als die Notenbank. Gemeinsame Regeln seien ebenso nötig, und die lägen beim Gesetzgeber.

An Vorarbeit mangelt es dabei nicht. Im September startete das Eurosystem unter dem Namen Pontes ein System, über das Finanzinstitute tokenisierte Wertpapiergeschäfte in Zentralbankgeld abwickeln können, und Anfang November nutzte der Europäische Stabilitätsmechanismus es bereits für eine digitale Anleihe über eine Milliarde Euro. An einheitlichen Standards arbeitet die Notenbank unter dem Namen Appia derzeit mit Marktteilnehmern, wobei ein erster Entwurf erst 2028 vorliegen soll. Das wären drei Jahre nach Lagardes Warnung vor dem knappen Zeitfenster.