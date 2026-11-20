Eigentlich sollte Ethereums nächstes großes Upgrade im Dezember starten, doch tausende Programme würden dabei schlicht aufhören zu funktionieren. Die Entwickler ziehen Konsequenzen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Das Glamsterdam-Upgrade von Ethereum wird verschoben, um Entwicklern mehr Zeit zur Anpassung zu geben. â³

Bis zu 15.000 Programme könnten unter den neuen Regeln nicht mehr funktionieren. â³

Ursprünglich sollte das Glamsterdam-Upgrade bereits im Dezember über die Bühne gehen, doch daraus wird vorerst nichts. Frühestens Mitte Januar und realistisch wohl erst Ende Januar oder Anfang Februar dürfte die wichtigste Ethereum-Aktualisierung des Jahres starten, weil die Kernentwickler den Anbietern von Anwendungen mehr Zeit zum Nachbessern einräumen. Betroffen wären andernfalls bis zu 15.000 Programme, die unter den neuen Regeln schlicht nicht mehr funktionieren würden.

Bei ihrem wöchentlichen Treffen berichteten die Ethereum Foundation sowie externe Sicherheitsforscher, bereits mehr als 50 betroffene Unternehmen kontaktiert zu haben. Die meisten von ihnen gaben an, ihren Code bis Mitte Januar reparieren zu können, sofern die geplanten Regeln unverändert bleiben.

Warum die Programme überhaupt brechen

Glamsterdam soll Ethereum mehr parallele Aktivität ermöglichen, wovon Handelsplattformen und Kreditdienste profitieren würden. Der Haken steckt in einer deutlich teureren dauerhaften Speicherung, denn die Grundgebühr für einen neuen Smart Contract steigt von 32.000 auf 183.600 Gaseinheiten, hinzu kommen Kosten für den Programmspeicher. Programme mit alten Preisen könnten deshalb mitten in einer Transaktion ohne Gas scheitern, rund 200 mögliche Problemfälle sind bislang bekannt.

Die meisten Teams halten trotzdem an den Regeln fest: Geth, Nethermind, Reth und ethrex wollen keine Änderungen, Besu stimmte nach anfänglichem Widerstand zu, und lediglich Erigon fordert weiter Anpassungen. Marius van der Wijden von der Ethereum Foundation, von dem die Schätzung der 15.000 Programme stammt, warnte allerdings davor, dass eine vorgeschlagene Behelfslösung wiederum andere Anwendungen zerstören würde. Dringende Fixes sollen bis Mitte Dezember kommen, weniger kritische Fälle haben bis zum 10. Januar Zeit. Ein Testlauf auf Hoodi ist für die Woche ab dem 14. Dezember geplant, entschieden wird darüber beim Entwicklertreffen am 26. November.