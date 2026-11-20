Drei Wochen nach dem größten Diebstahl der Krypto-Geschichte setzen die Täter ihre Bewegungen fort. Eines der genutzten Protokolle verdiente dabei kräftig mit.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Hintermänner des Binance Hacks verschieben innerhalb von zwei Tagen Ether im Wert von rund 594 Millionen US-Dollar. â³

Die Gelder fließen über die Protokolle Thorchain und Chainflip, die auch in der Vergangenheit von Hackern genutzt wurden. â³

Die Hintermänner des Binance Hacks haben binnen zwei Tagen Ethereum im Wert von rund 594 Millionen US-Dollar auf neue Adressen verschoben. Am Donnerstag waren es 248 Millionen, am Freitag kamen 197.460 Ether im Gegenwert von etwa 346 Millionen hinzu, wie der Datendienst Onchain Lens auf X mitteilte.

Die Gelder flossen über Thorchain und Chainflip, zwei Protokolle für Tauschgeschäfte zwischen verschiedenen Blockchains. Rund fünf Millionen US-Dollar entfielen nach Schätzung des Analysten SomaXBT auf Chainflip, den Großteil wickelte Thorchain ab. Chainflip prüft Einzahlungen nach eigenen Angaben auf illegale Herkunft, räumte in der Vergangenheit allerdings Lücken bei diesen Kontrollen ein.

Das Protokoll verdient am Durchlauf mit

Bei Thorchain zeigen sich die Bewegungen direkt in den Kennzahlen. Das 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte am Freitag 239 Millionen Dollar, die Einnahmen des Protokolls stiegen auf 243.000 Dollar.

Die nordkoreanische Hackergruppierung nutzte Thorchain bereits nach dem Bybit Hack im Februar 2025 sowie nach dem Bitget-Hack im September. Die Analysehäuser TRM Labs und Chainalysis ordnen auch den Binance Hack über 6,3 Milliarden US-Dollar der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu.

Auf den öffentlich verfolgbaren Adressen der Täter liegen nach den jüngsten Bewegungen noch rund 224.722 Ether im Gegenwert von etwa 394 Millionen US-Dollar, wie aus Daten von Arkham hervorgeht.