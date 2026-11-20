Über ein Jahr lang waren die Anträge bei der US-Börsenaufsicht. Wenige Wochen vor dem geplanten Start kam nun das Aus.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Roundhill hat die Pläne für zwei Krypto-ETFs auf XRP und Solana überraschend aufgegeben. â³

Geringes Interesse an ähnlichen Anlageprodukten könnte den Rückzug beeinflusst haben. â³

Der US-Vermögensverwalter Roundhill hat seine Pläne für zwei neue ETFs auf XRP und Solana überraschend aufgegeben. Dabei sollten die Fonds den Anlegern eigentlich regelmäßige Einnahmen ermöglichen.

Roundhill zieht zwei ETF-Anträge zurück

Die Anträge zur Genehmigung für den geplanten XRP Covered Call Strategy ETF und den Solana Covered Call Strategy ETF sind bereits vor einem Jahr im Oktober 2025 gestellt worden. Nach mehreren Verschiebungen sollten die Fonds nun am 6. Dezember starten, daraus wird es nun aber nicht mehr kommen.

Anders als gewöhnliche XRP und Solana Spot ETFs wollte Roundhill über Optionsgeschäfte auf bereits bestehende Krypto-ETFs regelmäßig Einnahmen erzielen. Dafür hätte der Vermögensverwalter auch eine Kaufoption verkauft und im Gegenzug Gebühren von anderen Marktteilnehmern erhalten, die an die Anleger ausgeschüttet werden sollten.

Kaum Nachfrage nach vergleichbaren Krypto-ETFs

Ein möglicher Grund für den Rückzug könnte das geringe Interesse an vergleichbaren Anlageprodukten sein. Der Konkurrent Amplify bietet bereits zwei ähnliche ETFs für XRP und SOL an. Dabei kommt der Solana-Fonds auf gerade einmal 1,94 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Das XRP-Pendant kommt immerhin noch auf 10,36 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Zusammen macht das 12,3 Millionen US-Dollar, was nur ein Bruchteil dessen ist, was die klassischen amerikanischen Spot ETFs für XRP und Solana erreichen. Mit kumulierten 3,26 Milliarden US-Dollar übersteigt ihr verwaltetes Vermögen das von Amplify um das 265-fache.

Die geringe Vermögensbindung in den Amplify ETFs macht sie für Vermögensverwalter, die ähnliche Produkte anbieten wollen, auch wenig attraktiv. Bei jährlichen Gebühren von 0,75 Prozent die Amplify bei ihren ETFs verlangt, sind das nur 92.000 US-Dollar pro Jahr. Davon muss dann die gesamte Verwaltung sowie die regulatorischen Anforderungen finanziert werden.